- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte zilele acestea rezultatele evaluarii procurorului general Augustin Lazar, avand in vedere ca procedura a fost demarata pe 25 august, iar ministrul a anuntat ca va dura 30 de zile.

- "La fel ca alti parteneri internationali si state membre, noi am subliniat in mod repetat ca independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea acestuia de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt de o importanta primordiala si urmarim indeaproape evolutiile", a mentionat purtatorul de…

- 'Sub pretextul evaluarii procurorului general al Romaniei, care e responsabilitatea in primul rand a Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Tudorel Toader incearca sa puna presiune pe dosarul violentelor la care au fost supusi cetatenii care au protestat in 10 august si sa decapiteze conducerea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazar „a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare”. El a adaugat: „la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii”.

