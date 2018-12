Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca argumentele pe care le are pentru revocarea procurorului-sef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt „mult mai evidente si mult mai puternice decat cele aduse in defavoarea fostului procuror-sef al DNA”. Toader adauga ca nu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, in cadrul unei emisiuni TV, ca argumentele pentru revocarea procurorului general Augustin Lazar sunt "mult mai puternice" decat cele pe care le-a adus cand a cerut revocarea fostului procuror-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Domnul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, in cadrul unei emisiuni TV, ca argumentele pentru revocarea procurorului general Augustin Lazar sunt mult mai puternice decat cele pe care le a adus cand a cerut revocarea fostului procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Agerpres.roDomnul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi seara, ca argumentele din raportul de evaluare a procurorului general sunt mult mai „puternice” decat cele din raportul intocmit pentru fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, subliniind ca motivele de revocare a lui Lazar sunt mult mai evidente,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca trimite joi presedintelui Klaus Iohannis documentele pentru finalizarea procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazar si pentru cei cinci procurori respinsi la parchete, printre acestia aflându-se si Adina

- Motiunea impotriva ministrului Justiției a fost respinsa. Au fost 99 de voturi ”pentru” și 171 ”impotriva”. Tudorel Toader urmeaza sa publice documentul din dosarul de numire lui Augustin Lazar, prin care ar fi decis clasarea intr-un dosar al lui Klaus Iohannis. ”Revenirea la normalitate…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține, referitor la ideea pusa in discuție de un fost președinte al CCR, Augustin Zegrean, potrivit careia Augustin Lazar poate ataca in instanța revocarea, ca instanța de contencios nu are competența de a interpreta și aplica normele constituționale.Ministrul…

- Procurorul general Augustin Lazar va fi audiat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in data de 13 noiembrie 2108, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea acestuia din funcție, anunța Digi 24 . In urma audierii, CSM va da un aviz, care are doar rol consultativ. Apoi,…