TUDOREL TOADER, anunțul serii. Miză mare pentru LIVIU DRAGNEA El a mai spus ca așteapta motivarea deciziei Curții Constituționale privind protocoalele intre Ministerul Public și SRI și ca, cel mai probabail, se va proceda la fel - va fi data o Ordonanța de Urgența. "Am pregatit un proiect de Ordonanța de Urgența pentru repunerea in termen a tuturor celor care au fost condamnați de catre complete nelegal constituite și vor putea face contestație in anulare, repuși fiind in termen prin ordonanța, iar instanța, in complet legal constituit, va judeca. Daca sunt vinovați vor plati", a declarat ministrul Justiției. El a spus ca Ordonanța de Urgența este pregatita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

