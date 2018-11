”Ministerul Justiției organizeaza selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru 3 funcții vacante de conducere, de procuror șef de secție din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism

Ministerul Justiției organizeaza, la sediul sau din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741, in perioada 08.11.2018 – 10.12.2018, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru 3 funcții vacante de conducere, de procuror șef de secție din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…