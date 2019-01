Tudorel Toader anunţă schimbări în Guvern "Agentul guvernamental pentru CEDO este parte integranta a Ministerului de Externe. Aici este un lucru nefiresc. Eu ca ministru le dau un mandatul de reprezentare, continutul mandatului, eu le dau mandat pentru o eventuala stingere amiabila a litigiului, dar ei sunt in curtea Ministerului de Externe. Pana in 2003, cred, ei erau structura a Ministerului de Justitie. Acum avem un proiect de lege, am vorbit cu ministrul Melescanu, chestiunea dureaza cam de multa vreme. Avem un proiect de lege prin care agentul guvernamental pentru CEDO, agentul guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

