Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader, Ministrul Justitiei, a anuntat duminica seara ca a pregatit o ordonanta de urgenta pentru repunerea in termen a celor condamnati de complete nelegal constituite. "Am pregatit un proiect de ordonanta de urgenta pentru repunerea in termen a celor condamnati de complete nelegal constituite.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara, ca nu a fost surprins de decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) care a admis sesizarea presedintelui Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public, pe de o…

- Declarație de presa a deputatului Florin Roman, vicepreședinte PNL: Am lansat o petiție publica pentru oprirea criminalilor, violatorilor și talharilor PNL a luat decizia de a promova modificari legislative pentru modificarea regimului compensatoriu, care a dus la eliberarea timpurie a circa 11.000…

- Liderii USR Dan Barna si Stelian Ion au mers, vineri, la discutii la Palatul Victoria, cu premierul Viorica Dancila si Tudorel Toader, pe tema Ordonantei pe Codurile penale, anuntata la inceputul saptamanii, dupa sedinta conducerii PSD. Dan Barna a aratat, dupa intalnire, ca i-a transmis sefei Executivului…

- Potrivit unor surse politice citate de Agerpres, liderii coalitiei de guvernare - Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu - au decis miercuri seara ca aceasta sesizare sa fie facuta. Dancila si Dragnea se vor intalni joi in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Totodata, secretarul general…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, la Palatul Cotroceni, o posibila Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea unor pedepse. Seful statului spune ca PSD nu a abandonat aceasta idee, desi in 2017, Ordonanta 13, care prevedea acelasi lucru, a scos romanii in strada. „Ar fi o catastrofa,…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au evitat joi, la Alba Iulia, sa dea un raspuns tranșant in ceea ce privește posibilitatea ca guvernul sa dea vreo ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere, pe motiv ca sunt preocupați de Centenar sau și-au exprimat deja poziția…

- "Intre toti ministrii Cabinetului Dancila, dvs dle Toader sunteti de departe cel mai competent si mai bine pregatit, ce-i drept nici nu e foarte greu sa fii cel mai competent in Guvernul Dancila, chiar si asa CV-ul dvs este unul impresionant. Sunteti profesor universitar, ati fost decanul si rector…