- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca Guvernul va adopta prin Ordonanta de Urgenta anumite masuri reparatorii pentru cei care au fost condamnati de completurile de 5 judecatori de la ÎCCJ, ilegal constituite.

- Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Toni Neacsu, a anuntat, vineri, ca a cerut Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala cu exceptie de neconstitutionalitate privind termenul de 30 de zile de la comunicare pentru introducerea unei contestatii in anulare.

- Pe de o parte, avocatii persoanelor condamnate care au iesit din termenul legal de depunere a contestatiei in anulare vor ca Parlamentul sa le permita si lor sa conteste verdictele definitive. Avocatul Toni Neacsu vorbeste de persoane condamnate de C5-uri constituite nelegal, dupa cum a decis Curtea…

