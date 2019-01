Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de oameni protesteaza, vineri seara, pe strazile din Sibiu fața de intenția ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a emite o ordonanța de urgența de repunere in termen a celor condamnați de complete de 5 judecatori nelegal constituite. La protest este și liderul USR, Dan Barna.Protestatarii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa ii prezinte, luni, premierului Viorica Dancila o analiza privind consecintele Legii recursului compensatoriu, precum si propuneri de imbunatatire a situatiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat miercuri ca in zilele urmatoare vor fi analizate cauzalitatea, structura si consecintele faptelor comise de catre beneficiarii Legii privind recursul compensatoriu, urmand ca luni sa ii prezinte rezultatele premierului Viorica Dancila. "Astazi am avut o…

- „Daca exista alte soluții legislative, evident, de indreptare a abuzurilor comise, evident și normal s-a exprimat acordul cu respectivele soluții. Daca nu, s-a agreat ideea ca amnistia, grațierea sa fie ultima soluție de indreptare a respectivelor abuzuri. Ne aflam in acest stadiu”, a declarat ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus ca se va consulta cu premierul Viorica Dancila in privinta unei OUG pe codurile penale si ca nu vor fi propuse doua acte normative, ci unul singur care sa cuprinda doua mari parti, Codul Penal si Codul de Procedura Penala.

- Tudorel Toader a vorbit, vineri, despre posibila sa remaniere din Cabinetul condus de Viorica Dancila. Ministrul Justitiei a recunoscut ca ar putea fi remaniat si a sustinut ca isi va face treaba pana in ultima clipa la conducerea institutiei. "Nu eu particip la decizia privind cine, cand si de ce…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a fost intrebat, marti, la Parlament, daca va da o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. El a evitat sa dea un raspuns categoric si a precizat ca va raspunde la momentul potrivit. Afirmatia ministrului vine in contextul in care PSD ii reproseaza ca nu…

- Tudorel Toader a precizat, marți, referitor la o posibila remaniere, ca nu a fost anunțat de premierul Viorica Dancila daca va ramane sau nu in Guvern, menționand insa ca nu și-a construit cariera in fruntea ministerului Justiției, scrie Mediafax."Cariera mea nu s-a construit in funtea ministerului.…