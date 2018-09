Stiri pe aceeasi tema

- Cand l-am cunoscut pe actualul ministru Tudorel Toader, el nu era o planeta. Era un satelit care gravita in jurul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ de la Iasi. Un om cu preocupari didactice, mult mai activ si mai implicat decat insusi decanul Facultatii de Drept in viata universitara si in mersul…

- Autoritatile locale ale Vasluiului au premiat ieri elevii care au incheiat examenele nationale cu media 10. Decarii Dintre cei opt elevi premiati, doar o singura eleva a obtinut media 10 la examenul de bacalaureat. Andreea Georgiana Popa este absolventa a Liceului „Mihail Kogalniceanu” (LMK) Vaslui…

- Profesorul Codrin Liviu Cutitaru, candidat la functia de rector a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi in 2016, a comentat pe larg situatia institutiei de invatamant superior din capitala Moldovei al carei rector este Tudorel Toader, ministrul Justitiei.

- Pe de alta parte, atat pe site-ul Ministerului cat si pe cel al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, unde Tudorel Toader este rector autosuspendat, apare o fotografie reala a acestuia, in care negii de pe fata sunt perfect vizibili. (newsweek.ro)

- Tudorel Toader și-a photoshopat poza de pe panoul cu miniștri. Cel puțin asta reiese dintr-o fotografie publicata pe Facebook de jurnalista Ionela Aracanu, care s-a viralizat pe rețeaua de socializare, și in care ministrul apare fara cele trei alunițe de pe fața. Foto principala: Site-ul Universitații…

- Firma STABRIS Iași a organizat in data de 17 iulie 2018, la Camera de Comerț și Industrie Iași, „CONFERINȚA STABRIS – GDPR: preocupari, probleme, soluții“, in parteneriat cu Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“ din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și Facultatea de Informatica…

- Silviu Gurlui este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Fizica a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Zilele trecute, el a organizat doua campanii de donatii pentru sinistratii din satul Stejaru, comuna Farcasa, judetul Neamt. Campania a fost mediatizata chiar de initiatorul ei…

- Silvian-Emanuel Man, liderul studentilor din anul III la Facultatea de Drept a Universitatii „Al. I. Cuza“ din Iasi a transmis colegilor sai, la ceremonia de absolvire, sa intre in istorie “ca luptatori impotriva coruptiei”.