Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca unele state europene, precum Italia si Ungaria, au despagubit detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare, cu 5 euro pe zi. Precizarea, dupa ce ministrul a anuntat ca este in lucru un proiect de lege in acest sens. Potrivit ministrului,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca unele state europene, precum Italia si Ungaria, au despagubit detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare, cu 5 euro pe zi. Precizarea, dupa ce ministrul a anuntat ca este in lucru un proiect de lege in acest sens. …

- Detinutii care au fost inchisi incepand cu 24 iulie 2012 si care au fost eliberati pana la data intrarii in vigoare a Legii recursului compensatoriu, 19 octombrie 2017, vor primi despagubiri, potrivit unui anunt facut de ministrul Justitiei. Mii de detinuti vor beneficia de aceste compensatii…

- Detinutii care au fost inchisi incepand cu 24 iulie 2012 si care au fost eliberati pana la data intrarii in vigoare a Legii recursului compensatoriu, 19 octombrie 2017, vor primi despagubiri, potrivit unui anunt facut de ministrul Justitiei. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem…

- Peste 100 de consilieri de probatiune protesteaza, miercuri, la Bucuresti, nemultumiti de salarizare si conditii de munca. Protestul se desfasoara in fata sediului Institutului National de Statistica, cu ocazia prezentarii bilantului pe anul 2017 al Directiei Nationale de Probatiune, potrivit AGERPRES.Citeste…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem in aplicarea…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat ca lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare in inchisoare, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat ministrul Tudorel Toader.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare si nu au beneficiul celor sase zile, iesind din penitenciar inainte de octombrie 2017, vor primi despagubiri financiare, un proiect de lege fiind in lucru la MJ.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare si nu au beneficiul celor sase zile, iesind din penitenciar inainte de octombrie 2017, vor primi despagubiri financiare, un proiect de lege fiind in lucru la MJ. ”Avem masuri…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader, la Parlament. Ministerul Justiției a precizat ca se au in vedere masuri…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem…

- "In schimb, ministrul justitiei submineaza orice actiune de reforma a penitenciarelor prin: reducerea bugetului institutiei - in 2017 finantarea penitenciarelor a fost redusa cu aproximativ 30 de milioane de Euro, echivalentul constructiei unui penitenciar nou sau al modernizarii a peste 8000 de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884, in timp ce…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884, in timp…

- Sindicalistii anunta proteste la penitenciare pana la blocarea activitatii Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, afirma ca, saptamâna viitoare, vor începe actiuni de protest la penitenciarele din tara, iar activitatea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca datele statistice indica o scadere a recidivei la nivel national. "Un fapt imbucurator este acela ca starea de recidiva in Romania scade si asta ne-o arata statistica, nu este un enunt de la Administratia…

- Sindicaliștii din penitenciare se intalnesc cu premierul Viorica Dancila. Reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni luni, 12 martie, la ora 12.00, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Printre solicitarile celor…

- Mai multi reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni, astazi la pranz, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP),…

- Mai multi reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni, luni la pranz, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- 100 de lideri de sindicat din penitenciare merg la Guvern pe 12 martie, ora 12 Luni, 12 martie 2018, incepand cu ora 12, peste 100 de lideri de sindicat din penitenciare se vor afla la sediul Guvernului pentru a discuta cu prim-ministrul Vasilica-Viorica Dancila despre problemele din penitenciare, dar…

- CCR declara neconstitutionale mai multe articole ale unei legi Foto: Arhiva. Curtea Constitutionala a stabilit ca prevederile articolului din Legea care reglementeaza evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare…

- F. T. Peste 100 de lideri de sindicat din sistemul penitenciar – inclusiv de la Ploiești și Targșor – intenționeaza sa mearga luni, 12 martie, la București, pentru a protesta, la ora 12 , in fața Guvernului, solicitandu-i prim-ministrului Viorica Dancila soluționarea problemelor cu care se confrunta.…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca, luni, 12 martie, peste o suta de lideri de sindicat vor merge la Guvern pentru a ii cere premierului solutionarea problemelor din penitenciare.Redam mai jos comunicatul integral:Luni 12 martie 2018, incepand cu ora 12.00,…

- Mai mult de 100 de lideri de sindicat din inchisori vor merge pe 12 martie la Guvern pentru a cere prim-ministrului Viorica Dancila soluții la problemele din penitenciare, potrivit unui comunicat al Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP). "Vom solicita de asemenea…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a anuntat ca o suta de lideri ai acestei organizatii vor avea, luni 12 martie, o intalnire cu primul ministru Viorica Dancila. In functie de raspunsurile pe care le vor primi, intalnirea ar putea fi urmata de un protest spontan…

- Kovesi: S-au pierdut 148 milioane euro. Exista interes la alte institutii pentru a ii recupera? Procurorul sef al DNA, Codruta Kovesi, a declarat, la prezentaea raportului de activitate pentru 2017, ca in urma deciziei CCR privind abuzul in serviciu s-au inchis 275 de dosare, prejudiciul total fiind…

- Judecatorul Cristi Danilet, fost membru in CSM, afirma ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, poate, in anumite conditii, incalca legea si influenta Consiliul Superior al Magistraturii odata cu publicarea actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului-sef al DNA, Laura…

- Jurnalistul Rareș Bogdan are o reacție dura, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Rareș Bogdan considera ca Romania moare puțin cate puțin și arata ca singurul care mai poate face ceva este președintele Klaus Iohannis.„ROMANIA…

- Acoperirea deficitului de personal si incheierea acordului colectiv s-au numarat printre temele discutate vineri de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). "In cadrul intalnirii au fost abordate aspecte referitoare…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) au discutat vineri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre revendicarile angajatilor din penitenciare.

- Statutul personalului din penitenciare va fi sustinut in Guvern de ministrul Justitiei in maximum doua saptamani, dupa care va fi trimis in Parlament, pentru dezbateri, a declarat, vineri, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, la iesirea…

- Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), a precizat vineri ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va dispune de urgenta dotarea angajatilor din penitenciare cu bodycam-uri, care vor ajuta in normalizarea relatiei cu detinutul. "Am…

- Sindicalistii din penitenciare solicita ministrului Justitiei o corectare a unor erori privind conditiile de munca si rezolvarea deficitului de personal, in conditiile in sistem sunt circa 12.000 de salariati si ar fi nevoie de peste 20.000. Vineri era programat un protest al angajatilor din penitenciare,…

- Angajatii din penitenciare protesteaza, astazi, in fata Ministerului Justitiei. Ei sunt nemultumiti de conditiile de lucru improprii, precum si de deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate . „Avand in vedere ca ministrul Justitiei refuza dialogul, iar problemele din penitenciare…

- Reprezentantanții sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor merg astazi la Ministerul Justiției pentru negocieri cu ministrul Tudorel Toader. Intalnirea este programata sa inceapa la ora 10.00. Cu detalii, Alex Costache, jurnalist TVR.

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca vineri vor merge la Ministerul Justitiei cu o lista de revendicari pentru ministrul Tudorel Toader, solicitand rezolvarea urgenta a problemelor legate de conditiile de lucru improprii, de deficitul de personal…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca vineri vor merge la Ministerul Justitiei cu o lista de revendicari pentru ministrul Tudorel Toader.

- Anul 2017 a fost un an ratat pentru modernizarea sistemului penitenciar, arata Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), care il acuza pe ministrul Justitiei Tudorel Toader ca nu a facut nimic din ce a promis. Acestia amintesc ca singurul mod in care au vrut guvernantii…

- "Spunea cineva un lucru care nu isi are corespondenta in realitate: faptul ca majoritatea celor care au beneficiat de legea recursului compensatoriu au revenit in penitenciar. Informatia este neconforma cu realitatea, ca sa nu spun neadevarata. Astazi am cerut de la Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Declarația ministrului Justiiei, Tudorel Toader, care spune ca recidiva a scazut in Romania, fiind acum la un prag de sub 40 la suta, a starnit scandalul. De cealalta parte, sindicaliștii din penitenciare nu sunt de acord cu aceste cifre și declara ca ministrul prezinta date eronate. Tudorel Toader…

- Tudorel Toader, ministru al Justiției, declara recent ca recidiva ar fi scazut in Romania, precizand in mod eronat ca n-ar exista nicio legatura intre recursul compensatoriu și nivelul recidivei. Ceea ce, daca ar fi adevarat, ar fi extraordinar. Realitatea, insa, il contrazice, transmite Federația Sindicatelor…

- Federația Sindicatelor din Administrația Nationala a Penitenciarelor lanseaza un atac dur la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader. Intr-un comunicat de presa, Federația atrage atenția ca rata recidivei nu a scazut și nu poate fi calculata conform metodologiei partidului aflat la putere.Tudorel…

- Tudorel Toader, nominalizat sa conduca în continuare ministerul Justiției, a încercat din nou sa dezinformeze opinia publica cu privire la efectele "grațierii mascate", arata Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor a preluat astazi conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi. Este vorba de Cristina Dumitran, ofiter specialist la Directia de Inspectie Penitenciara din cadrul ANP. Dumitran il inlocuieste pe actualul director interimar, Pompiliu…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor va prelua conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi, investirea in functie urmand aiba loc luni, la eveniment fiind asteptat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Cristina Dumitran…

- Vești bune pentru deținuți. Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru cei care și-au executat pedepsele in condiții necorespunzatoare.

- Ministerul Justitiei (MJ) a pus in dezbatere publica un proiect de modificare si completare a Legii 293/2004 privind statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), care prevede, printre altele, schimbarea denumirii de "functionar public cu statut special din…