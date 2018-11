Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora la Curtea de Apel Alba Iulia in scandalul Tudorel Toader – Augustin Lazar. Curtea de Apel (CA) Alba Iulia va judeca in data de 20 noiembrie cererea de suspendare a executarii propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functia de procuror general a lui Augustin…

- Tudorel Toader spune ca miercuri va face public dosarul de candidatura a procurorului general Augustin Lazar. A amanat publicarea acestuia cu o zi deoarece marți a fost ”o zi intensa”. „Eu voiam sa imi indeplinesc promisiunea sa public astazi, pentru ca este un document mai amplu, dar dupa o zi din…

- Dragnea a fost intrebat in legatura cu una dintre postarile lui Tudorel Toader, in care acesta spunea ca proiectul de lege pentru modificarea Codurilor penale a fost elaborat de MJ in limitele deciziilor Curtii Constitutionale si directivelor Uniunii Europene, dar ca a fost apoi modificat de Parlament.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ar urma sa anunte luni daca va inainta presedintelui Klaus Iohannis propunerea ca Adina Florea sa fie numita in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea…

- Adina Florea va fi audiata de Colegiul Superior al Magistraturii pe data de 27 septembrie. Avizul CSM este unul consultativ, iar Florea a declarat ca este convinsa ca va avea sprijinul colegilor sai. Procurorul Adina Florea de la Parchetul Curtii de Apel Constanta, propusa de Tudorel Toader pentru conducerea…

- Antena 3 a prezentat, marti, un raspuns de la ANAF, potrivit caruia președintele Klaus Iohannis nu are nicio datorie catre bugetul de stat, informația fiind confirmata de ministrul Finanțelor Publice. Eugen Teodorovici precizeaza ca Ministerul Justitiei nu a raspuns la cererea Ministerului Finantelor…

- Primul candidat pentru șefia DNA. Paula Tanase, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, si-a depus candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de sef al DNA. Informatia a fost confirmata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, relateaza Agerpres.ro…