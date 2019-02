Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției se intalnește, la ora transmiterii știrii, cu procurorul Elena Iordache, președintele Asociației Procurorilor din Romania. Tudorel Toader a precizat ca se va intalni si cu Bogdan Licu, adjunct al lui Augustin Lazar.In prezent nu exista informatii privind subiectul discutiei,…

- Ministrul Justiției a anunțat, joi, ca, la ieșirea de la Parchetul General, acolo unde are mai multe întâlniri, va comunica "o masura importanta" pe care o va lua în curând, referitoare la statul de drept, informeaza Mediafax.Tudorel Toader a refuzat sa dea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a aruncat buzduganul inainte și a anunțat ca in cursul acestei zile va comunica o masura foarte importanta referitoare la statul de drept.”La ieșire, probabil, ca sa nu zic sigur, va voi comunica o masura foarte importanta privitoare la statul de drept”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut marti, din Germania, o prima reactie la anuntul ministrului Tudorel Toader, care a spus ca are pregatita deja o ordonanta de urgenta pentru condamnatii completurilor de 5 de la ICCJ din 2014 pana acum. "Nu stim exact ce isi imagineaza ministrul sa scrie in…

- O plangere pentru inalta tradare impotriva presedintelui Klaus Iohannis ar putea fi depusa in zilele urmatoare, potrivit declarațiilor președintelui PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca el nu a vazut un astfel de draft și ca, deși s–a spus ca ar trebui sa se apeleze la el…

- Ministrul Justitie, Tudorel Toader, a declarat joi seara ca va sesiza Curtea Constitutionala daca presedintele Klaus Iohannis va respinge cererea sa de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar sau nu ii va numi pe cei cinci procurori propusi in functii de conducere. "Am…

- Contactat de Romania TV, Ministrul Justiției, Tudorel Toader a declarat ca, "In ultimii ani, trei - patru - cinci ani, Justiția a parut ca un cal alb care e salvatorul statului de drept, ceea ce nu ar fi rau. Numai ca am vazut ieșind la suprafața foarte, foarte multe nereguli in sistemul justițiar.…

- Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, a explicat ca s-a referit la inculpații de competența Direcției Naționale Anticorupție atunci cand i-a numit pe parlamentarii din comisiile „inculpati de rang inalt”. Ministrul Justiției a cerut sancționarea procurorului general pe motiv ca ar fi incalcat…