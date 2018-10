Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca a transmis catre presedintele Klaus Iohannis propunerile de numire a Antoniei Constantin in functia de procuror-sef al Sectiei Judiciare din Parchetul General si a Iulianei Nedelcu, in functia de procuror-sef adjunct al ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus o vineri pe Elena Giorgiana Hosu pentru ocuparea functiei de procuror sef adjunct al DIICOT, transmite Agerpres.ro. De asemenea, Tudorel Toader propune numirea a trei procurori in functii de conducere in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineața, ca atunci cand a verificat, in urma cu o zi, niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru șefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidaților va fi mai mare decat cel de la concursul pentru funcția de manager al DIICOT. „Fiți…