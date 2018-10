Stiri pe aceeasi tema

- "Eu nu am vorbit despre asa ceva (despre o eventuala remaniere – n.r.) pentru ca mi-ar fi incomod sa deschid eu subiectul si nu ar fi deloc adecvat”, a afirmat Tudorel Toader vineri, la Suceava, raspunzand unei intrebari. Ministrul Justitiei a spus, in acest context, ca isi va indeplini atributiile…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu sustine ca nu a lasat „niciun moment sa se inteleaga“ ca Ministerul Justitiei e postul ALDE. Precizarea lui Tariceanu vine in contextul in care Liviu Dragnea a anuntat azi ca soarta lui Tudorel Toader va fi decisa de Comitetul Executiv al PSD. „Suntem intr-o coalitie,…

- Liviu Dragnea a lansat un nou avertisment catre Calin Popescu Tariceanu si Tudorel Toader. Dragnea i-a amintit liderului ALDE ca Ministerul Justitiei revine PSD, deci social-democratii vor decie daca-l remaniaza sau nu pe Toader.

- Nemulțumirile lui Liviu Dragnea fața de ministrul Justiției, Tudorel Toader, raman motiv de tensiune in Coaliție. Liderul PSD, Liviu Dragnea, insista ca Toader ocupa in Guvern un loc al PSD, precizand ca i-a spus asta și șefului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cel care l-a propus pe actualul ministru…

- ALDE se reuneste, joi, in sedinta conducerii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat deja transant ca niciun ministru sustinut de partid nu este remaniabil. El s-a referit in mod special la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care social-democratii, si in special liderul PSD Liviu Dragnea l+ar dori schimbat…

- „Nu am vazut in PSD sa se discute de o remaniere, dar vad ca se discuta in presa", a afirmat, miercuri, Calin Popescu Tariceanu. La remarca jurnalistilor potrivit careia presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca va avea loc o remaniere guvernamentala, dupa referendumul din 6-7 octombrie, Tariceanu…

- Liderul PSD a afirmat, cu referire la Tudorel Toader, ca neapartenenta la PSD nu este o problema, altele fiind criteriile de evaluare. Dragnea a continuat cu un mesaj despre Tariceanu: "Asa cum postul de presedinte al Senatului ar fi un post care ar reveni PSD, dar a fost decizia noastra de la inceput…

