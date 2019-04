Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader ii da replica lui Liviu Dragnea: „Ministerul Justiției nu a blocat și nici nu a intarziat procedura de avizare și de adoptare a actelor normative”. Precizarea lui Toader vine dupa ce liderul PSD a spus, cu privire la OUG privind simplificarea achizițiilor publice, ca de la Ministerul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, dupa CEX-ul PSD, ca Eugen Nicolicea, propunerea social-democraților pentru a-l inlocui pe Tudorel Toader in funcția de ministru al Justiției, va trebui sa asigure „deblocarea actelor normative de la minister”. Reporter: Noua propunere pentru ministrul Justiției…

- Eugen Nicolicea este absolvent a doua facultati, Electronica si Dreptul, potrivit CV-ului. Adevarul.ro a dezvaluit ca Nicolicea a facut Dreptul cand avea 50 de ani, la Universitatea Spiru Haret, filiala din Drobeta Turnu Severin, forma de „Invatamant la Distanta”. Nascut in 1956, Nicolicea…

- Liviu Dragnea a fost intrebat daca exista un plan II daca iohannis respinge remanierea. "Daca va intra iar in jocul asta neconstitutional, ne vom intalni din nou in coalitie si vom lua o decizie", a precizat Dragnea, care a precizat ca, in ceea ce priveste solutia remanierii guvernamentale, acesta…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu are detalii cu privire la inchierea unor pagini de Facebook partizane PSD, dar ca "pot inchide tot PSD"."Am auzit știrea dar nu știu detalii, dar daca trebuie sa inchida poate sa inchida tot PSD. Am ințeles (n.r.: ca este vorba despre Facebook),…

- "Olguța Vasilescu a fost unul dintre cei mai buni miniștri ai guvernarii PSD. A reușit sa duca la bun sfarșit Legea salarizarii unitare, care a adus ordine și echitate in salarizarea personalului bugetar. A finalizat Legea pensiilor care ofera pensionarilor din Romania o justa retribuție pentru munca…

- PSD revine, pe pagina oficiala de Facebook, cu un mesaj prin care ii deschide drumul lui Tudorel Toader pentru a da OUG privind recursul in anulare. Cei de la PSD le transmit un mesaj celor care se opun unei astfel de OUG ca in lipsa ei inseamna sa ne intoarcem la o justiție de tip sovietic.Citește…

- Refuzata de trei ori de presedintele Iohannis pentru functia de ministru al Dezvoltarii, Lia Olguta Vasilescu anunta ca, in urma unei discutii cu Liviu Dragnea, a decis sa renunte la candidatura. Fostul ministru al Muncii isi motiveaza decizia prin dorinta de a se depasi blocajul guvernamental.…