- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. "Este o decizie pe care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, la Antena 3, intrebat despre o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, "in forul sau interior", a luat decizia, pe care o va anunta intr-o conferinta de presa, fara a preciza o data exacta. Toader a subliniat insa ca o eventuala…

- CSM: Declaratiile lui Tudorel Toader privind cazul Belina au afectat sistemul judiciar Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, ca declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind ancheta Belina, au afectat sistemul judiciar, potrivit unor surse judiciare. Initial, Inspectia…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca se va pronunța asupra modificarilor aduse Legilor Justiției in comisia parlamentara speciala abia dupa ce va fi prezentata forma finala a proiectului, precizand ca nu dorește sa faca evaluari de parcurs. „Nu fac eu evaluari de parcurs. (…) Sa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca anul acesta va lua o decizie referitoare la conducerea DNA, adica daca o revoca sau nu pe Laura Codruta Kovesi, si ca va avea in vedere mai multe considerente, nu doar raportul Inspectiei Judiciare realizat in urma verificarii institutiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi seara, la Antena 3, intrebat fiind sa comenteze refuzul șefei DNA Laura Codruta Kovesi de a se prezenta la comisia parlamentara de ancheta, ca "intr-un fel sau altul va exista o raspundere".„Fiecare dintre noi avem obligatia sa respectam…

- Ministrul Justitiei a anuntat ca a discutat, punctual, in amanunt, cu prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, cele mai sensibile propuneri din proiectul de lege pentru modifcarea legilor justitiei. Una dintre a vizat si procedura de numire a procurorilor sefi de parchete.…

- Frans Timmermans, privind modificarea Legilor justitiei: Sa se astepte avizul Comisiei de la Venetia Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE), Frans Timmermans, i-a recomandat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in intrevederea avuta marti la Bruxelles, sa astepte avizul Comisiei de la Venetia…

- Șefa DNA Laura Codruța Kovesi avertizeaza ca DNA nu va mai putea ancheta decât fapte marunte, daca modificarile la Legile Justiției trec în forma actuala. Și Forumul Magistraților critica noul pachet legislativ inițiat de mai mulți parlamentari PSD, printre care se numara și fostul ministru…

- Emotii mari pentru sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Raportul intocmit de Inspectia Judiciara dupa controlul efectuat la DNA a fost aprobat de CSM, iar in continuare documentul va fi trimis la Ministerul Justitiei pentru a-l ajuta pe ministrul Tudorel Toader sa ia o decizie.

- UPDATE Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat marți ca raportul Inspecției Judiciare privind controlul la DNA va conta "foarte mult" in decizia de a cere sau nu revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Întrebat de jurnaliști la intrarea în CSM cât…

- Șefa DNA critica dur proiectul Legilor Justiției Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a criticat proiectul de modificare a Legilor Justitiei elaborat de ministrul Tudorel Toader si care acum se afla in Parlament, unde urmeaza sa fie dezbatut si eventual modificat de comisia speciala condusa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus ca Inspectia Judiciara sa devina o institutie autonoma, care sa nu fie nici in subordinea CSM, asa cum este acum, nici in cea a Ministerului...

- Ministrul Justitiei a cerut inspectorilor judiciari, la sedinta procurorilor CSM de miercuri, clarificarea situatiei biletelului invocat de Laura Codruta Kovesi la CSM. Sefa DNA a prezentat un bilet cu numere de dosare, sustinand ca inspectorii ar fi cautat informatii din anumite cauze, informeaza…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca raportul de control intocmit de Inspecția Judiciara la DNA ii da "libertatea de a inclina balanța" in evaluare, prin faptul ca inspectorii judiciari au avut poziții diferite. Tudorel Toader a declarat la Antena 3 ca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, miercuri, la Parlament, ca un grup constituit la MJ lucreaza la un proiect al legii privind Inspectia Judiciara, astfel incat aceasta sa fie o institutie autonoma, proiect care, atunci cand va fi finalizat, fie va fi remis comisiei speciale parlamentare,…

- Dupa razboiul, pe viața și pe moarte, din ultima perioada, din peisajul justiției din Romania, iata ca anunțul CSM de astazi ar putea arunca in aer intreaga Inspecție Judiciara. Reamintim ca disputa la foc continuu dintre procurorii DNA și reprezentanții IJ a inceput dupa controlul de insuși ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, dupa audierea Laurei Codruta Kovesi în Sectia pentru procurori a CSM, ca el, ca ministru, doar a facut solicitare catre Inspectia Judiciara pentru control si nu a stabilit tematica de control si nici graficul acestuia sau…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri, ca va propune ca Inspectia Judiciara sa se afle sub controlul Consiliului de Management Strategic, format si coordonat de catre ministrul Justitiei si din care fac parte procurorul general si presedintii ICCJ si CSM. Fostul ministru al Justiției…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, isi prezinta, in cadrul Sectiei pentru procurori a CSM, punctul de vedere cu privire la raportul intocmit de Inspectia Judiciara dupa controlul efectuat la DNA. La sedinta CSM a fost invitat si ministrul Tudorel Toader.…

- Tudorel Toader, chemat la audieri privind arhiva SIPA. Cine se mai afla pe lista Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA l-a invitat pe ministrul Justitiei la audieri joi, 19 octombrie, incepand cu ora 10,00, urmand ca la audierile viitoare sa fie chemati și alți fosti ministri ai Justitiei.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunța ca Inspecția Judiciara nu va mai fi subordonata CSM, urmand sa fie definitivat un proiect de lege in acest sens. „Pe 23 august am spus ca sunt trei variante. Varianta de a ramane la CSM consolidand independenta, autoritatea Inspectiei Judiciare, o varianta…

