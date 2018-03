Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General anunta ca, avand in vedere o decizie a Plenului CSM si solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de declasificare a protocoalelor incheiate de parchet, institutia a transmis protocoalele clasificate catre CSM si ministrului Justitiei.

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a abordat reccent subiectul protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si Direcția Naționala Anticorupție. Liderul ALDE a apreciat ca publicarea acestor documente trebuie sa fie facuta „cat mai rapid”. Cu privire la atitudinile adoptate…

- Parchetul General isi prezinta la aceasta ora bilantul pe anul 2017. La sedinta de la Cercul Militar sustin discursuri procurorul general, Augustin Lazar, si presedintele Klaus Iohannis. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu participa la sedinta.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a incasat, anul trecut, venituri de 327.176 de lei din pensii, potrivit propriei declaratii de avere, publicata saptamana trecuta. Asta inseamna o pensie lunara de peste 27.000 de lei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a lansat marti, in sedinta CSM, un atac la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Motivul: clasarea dosarului Microsoft.''Este inadmisibil. Sute de milioane de euro, pentru ca nu s-a rezolvat, indiferent ce va spune. Probabil acesta era unul din cazurile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a reusit, saptamana trecuta, sa ne demonstreze tuturor cata dreptate au cei care susțin ca tsunamiul inculpatilor – care se dau de ceasul morții sa se descotoroseasca de sefa Directiei Nationale Anticoruptie – urmeaza sa se finalizeze cu revenirea la putere sau, mai…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, pentru Mediafax, referitor la raportul IJ publicat pe site si despre care au aparut informatii in spatiul public ca ar fi confidential, ca documentul fusese publicat deja inainte si ca s-a consultat cu specialistii in pastrarea datelor din minister.

- Eroare sau chiar incalcare a legii din partea ministrului Justitiei. Tudorel Toader a publicat in raportul pe baza caruia cere revocarea din functie a sefei DNA documente cu caracter confidential ale Inspectiei Judiciare.

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat in ultima parte a conferinței de presa de presa din aceasta seara: „Declansez procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA”. Protestatarii au stat cu ochii pe declarațiile ministrului Justiției. La un minut dupa declarația in care era anunțata…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Koveși . Știrea a fost preluata in scurt timp și de marile publicații din toata lumea. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului…

- Tariceanu a precizat ca nu a discutat cu Toader pe marginea anuntului pe care acesta urmeaza sa il faca referitor la DNA. "Nu, nu am mai vorbit, ceea ce stiti cu totii - anuntul pe care l-a facut ministrul, astazi la ora 18,00 va face o declaratie de presa -, nu stiu exact, vom vedea care…

- Mircea Negulescu, zis și procurorul Portocala, a ajuns astazi la audieri la Parchetul General, in urma denunțurilor depuse și in urma inregistrarilor prezentate in spațiul public. Dupa audieri și dupa ce a trecut rapid printre jurnaliști fara sa dea declarații, Mircea Negulescu s-a intors la Parchet…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu va lua niciodata o decizie care sa-l plaseze in afara legii, a afirmat miercuri vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu. "Exista niste competente in cadrul carora domnul ministru al Justitiei trebuie sa se inscrie, pentru ca nimeni nu e deasupra legii", a afirmat…

- "Toate vor fi platite, ca e azi, ca e maine, ca e poimaine, e dramatic. Nu cred ca persoana dansei trebuie discutata, ci in ansamblu ce se intampla la nivel national pentru ca se dovedeste ca s-au intamplat si in alte judete si la Parchetul General. Doamna o sa se duca, indiferent ca vrea sau nu, si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "nu va avea curajul" sa propuna revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, anticipeaza, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP) Eugen Tomac. El se declara neplacut surprins de "abandonul total” al presedintelui Klaus Iohannis in scandalul…

- Ministrul Justitiei din Japonia, Yoko Kamikawa, a publicat pe Twitter doua imagini dupa intalnire cu omologul roman, Tudorel Toader, alaturi de un scurt mesaj."Am primit astazi vizita ministrului Justitiei din Romania, Tudorel Toader. Ministrul Tanigaki (fost ministru al Justitiei in Japonia…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a facut o radiografie a situației in care se afla Laura Codruța Kovesi, șefa DNA. Politicianul a criticat, in premiera, in mod evident, acțiunile instituției conduse de Kovesi.

- Deputatul european Siegfried Muresan critica faptul ca desi ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de luni la Strasbourg, in perspectiva dezbaterii pe tema influentei reformelor din Justitiei asupra statului de drept, programul oficial al acestuia nu este cunoscut, el apreciind ca ministrul…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, a declarat, astazi, la Vaslui, ca lipsa de personal din sistemul penitenciar este una foarte grava, iar guvernantii nu au facut nimic pentru indreptarea acestei situatii. Liderul de sindicat a afirmat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca „sunt mulți cei care cred ca le știu pe toate”. Comentariul ministrului vine la o zi dupa ce a anuntat ca joi, in cadrul Consiliului JAI, il va intreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara…

- Tudorel Toader a mai precizat ca el este pe care sa formalizeze hotararea, in limitele competențelor sale. Totodata, Tudorel Toader a subliniat ca nu ministrul Justiției il revoca pe procurorul-șef al DNA, ci președintele țarii, deci Klaus Iohannis, iar ministrul, ”cel mult”, propune. ”Am…

