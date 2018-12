Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader, Ministrul Justiției, autorul multor inițiative și proiecte legislative contestate dur, a spus ca tot ceea ce face el nu este altceva decat „revenire la normalitate in activitatea de infaptuire a Justitiei”. Legile justiției au fost aspru criticate și-n țara, și-n strainatate. Plenul…

- Ministrul Justiției susține, referitor la proiectul de modificare a codurilor penale, ca de la Ministerul Justitiei au plecat respectand deciziile CCR si directivele europene."Va reamintesc ca de la MJ a plecat proiect de lege pentru modificarea Codului Penal, proiect pe modificarea Codului…

- Procurorul general Augustin Lazar va fi audiat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in data de 13 noiembrie 2108, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea acestuia din funcție, anunța Digi 24 . In urma audierii, CSM va da un aviz, care are doar rol consultativ. Apoi,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris vineri pe Facebook, dupa discutiile din cadrul Comisiei de la Venetia privind modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor penale din Romania, ca expertii institutiei nu sunt multumiti doar cu amanarea...

- Tudorel Toader a ajuns miercuri la pranz la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. “Un ministru al Justitiei poate veni oricand la CSM”, a punctat Toader inainte de a intra in sediul institutiei, anuntand, insa , ca va face declaratii la plecare. Amintim ca la momentul de fata la CSM este in…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, in cadrul Secției pentru Procurori a CSM, ca nu exista la dosarul Adinei Florea nicio dovada a faptului ca sunt suspiciuni sau banuieli rezonabile cu privire la comiterea unei fapte penale de catre aceasta."Adina Florea are experiența…

- Tudorel Toader e prezent, la aceasta ora, in biroul lui Liviu Dragnea! La ședința participa și Rovana Plumb, in pline discuții despre remaniere, anunța Romania TV.Dragnea a amenințat, indirect, ca ministrul Justiției ar putea fi remaniat pentru ca postul este asumat de PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a solicitat, joi, procurorului general Augustin Lazar si membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sa urgenteze procedurile de selectie si numire a procurorilor in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.„Vreau sa fac un…