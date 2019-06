Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la anumite informații care au aparut in spațiul public legate de participarea angajaților Primariei la cursuri de formare profesionala, Biroul de Presa este imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Potrivit art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul funcționarilor…

- Exerciții demonstrative de aparare in caz de atac cu arme albe și de foc susținute de o echipa antrenata de Nicolae Dogari, arbitru internațional și instructor de tehnica de autoaparare Romania, Rusia și Ucraina, precum și prezentarea tehnicii folosite de firmele de paza in desfașurarea activitaților…

- ​​​​​​​Premierea elevilor meritoși va fi realizata de Primarul Dan Tudorache in cadrul unei festivitați organizate in aceasta seara la Ateneul Roman Cei mai buni elevi din cadrul școlilor din Sectorul 1 vor fi premiați de catre Primarul Dan Tudorache in cadrul unei ceremonii care va avea loc in aceasta…

- Dan Tudorache: “Imi doresc sa redam teatrului gloria de altadata și sa repunem cartierul Bucureștii Noi pe harta culturala a Capitalei” Primaria Sectorului 1 a obținut prima victorie in demersul sau de preluare in administrare a Teatrului de Vara din Parcul Bazilescu, pentru a-l reabilita, moderniza…

- Primariile Constanta, Navodari, Eforie, Tuzla, Costinesti, 23 August, Mangalia anunta intentia privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal "Amenajare plaja Navodari, Eforie Nord, Cordon Eforie Nord Eforie Sud, Eforie Sud, Tuzla, Costinesti, 23 August, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn,…

- Noul proiect este dedicat copiilor cu varste cuprinse intre 10 si 15 ani, precum si viitoarelor lor profesii; participantii sunt elevi in unitatile de invatamant din Sectorul 2, carora li se alatura copiii institutionalizati prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Sector…

- Zille Libere 2019. Cum arata plajele din Romania de 1 Mai. Imagini inedite. Vezi in articolul a1.ro, imagini cu plajele din Romania de la Mamaia, Vama Veche, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun, Venus, Saturn și 2 mai

- Romanii au ales sa-și petreaca minivacanța de Paște și de 1 Mai atat in țara, cat și in strainatate, in destinații exotice. Destinațiile preferate ale romanilor pentru vacanța de Paște și de 1 Mai sunt Bucovina, Maramures si statiunile de pe Valea Prahovei, dar si de pe litoralul romanesc, si Delta…