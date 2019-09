Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii ieseni ii solicita primarului Mihai Chirica sa-si ceara scuze dupa ce a spus ca somalezii, congolezii si sirienii reprezinta "natiuni coborate din copac" si ca "vor veni peste noi si ne vor fi sefi", edilul fiind acuzat ca are o gandire "primitiva". De partea cealalta, primarul Mihai Chirica…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a explicat, sambata, ca declaratia sa despre „congolezii, somalezii, sirienii și alte națiuni care sunt coborate din copac mai deunazi” este, de fapt, o metafora „pe care o folosim cu totii”, conform Mediafax.Declaratiile privind congolezii, somalezii si sirieni…

- ​Primarul Iasului, Mihai Chirica, a susținut, sâmbata, ca declaratia sa despre „congolezii, somalezii, sirienii și alte națiuni care sunt coborâte din copac mai deunazi” este, de fapt, o metafora „pe care o folosim cu totii”, relateaza Mediafax. Declaratiile privind…

- Mihai Chirica continua seria declarațiilor socante și intra din nou in vizorul CNCD dupa ce s-a referit la mai multe nationalitati drept „natiuni care sunt coborate din copac”.„Resursa principala a unui stat care se dorește a fi longeviv este educația. Nu se investește in educație - putem…

- Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii Asztalos Csaba, a declarat, in exclusivitate, pentru Radio Iasi , ca institutia pe care o conduce se autosesizeaza in legatura cu afirmațiile facute de primarul Mihai Chirica, intr-un interviu video live acordat Buna Ziua Iasi, in care…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii l-a luat in vizor pe Mihai Chirica (48 de ani), primarul orașului Iași și omul care participa in luarea deciziilor importante la formația de Liga 1 Poli Iași. Mihai Chirica a avut un derapaj rasist ingrozitor in timpul unei emisiuni transmise in direct…

- Primarul Iașilor, Mihai Chirica, a intrat in colimatorul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii pentru afirmațiile facute astazi intr-un interviu pentru bzi.ro in care a avertizat ca, in lipsa educației, ”o sa vina peste noi congolezii, somalezii, sirienii și alte națiuni coborate din…

- "22 septembrie, ziua mondiala fara autoturisme in București. Am depus proiectul de hotarare privind participarea Municipiului București la competiția europeana "Saptamana mobilitații" și organizarea pe data de 22 septembrie a zilei mondiale fara mașini in București. In vederea dezbaterii pe…