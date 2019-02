Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anuntat ca a arestat preventiv trei indivizi in investigatia privind uciderea unui cetatean roman in fata unui club din Londra, afirma surse citate de presa de la Londra.

- Moartea lui Tudor Simionov a cutremurat intreaga lume. Insa, cea care ii simte cel mai mult lipsa este iubita lui, Madalina. Tanara incearca sa treaca cu capul sus peste aceasta perioada cumplita si sa fie puternica, ceea ce Tudor cu siguranta si-ar fi dorit. Astfel, Madalina a facut un gest emotionant…

- Doi “indivizi periculosi” sunt cautati de politie, intrucat sunt supectati ca ar fi implicati in moartea romanului Tudor Simionov, decedat la 33 de ani, dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori.

- Poliția britanica a facut un anunț despre doi suspecți in cazul morții romanului Tudor Simionov, care a fost ucis in noaptea dintre ani. Doi barbați sunt cautați de poliția londoneza in legatura cu uciderea romanului Tudor Simionov in capitala britanica, de Revelion. Polițiștii au cerut ajutorul populației…

- Noi detalii au ieșit la suprafața in cazul lui Tudor Simionov, romanul ucis in noaptea de Revelion la Londra. The Sun anunța ca a fost reținut primul suspect (un tanar de 26 de ani) al atacului in care au mai existat și alte victime, care se afla acum in afara oricarui pericol insa. ...

- O tragedie petrecuta in noaptea dintre ani, in capitala Angliei, a lovit in sportul romanesc. Romanul care si-a pierdut viata intr-un tragic incident din Londra, petrecut in noaptea de Revelion, in jurul orei ocale 5:30 (7:30 in Romania), incercand sa opreasca un grup de indivizi care au vrut sa intre…

