Stiri pe aceeasi tema

- Eutalia Leonte, reprezentantul comunitatii romanilor din Kent, Canterbury (Anglia) spune ca multi romani lucreaza in Londra in serviciul de paza, aceasta fiind o meserie periculoasa pentru ca, de obicei, clientii sunt beti sau drogati, iar bodyguarzii nu au voie sa riposteze in caz ca sunt loviti.

- Eutalia Leonte, reprezentantul comunitatii romanilor din Kent, Canterbury (Anglia) spune ca multi romani lucreaza in Londra in serviciul de paza, aceasta fiind o meserie periculoasa pentru ca, de obicei, clientii sunt beti sau drogati, iar bodyguarzii nu au voie sa riposteze in caz ca sunt loviti.

- Eutalia Leonte, reprezentantul comunitatii romanilor din Kent, Canterbury (Anglia) spune ca multi romani lucreaza in Londra in serviciul de paza, aceasta fiind o meserie periculoasa pentru ca, deobicei, clientii sunt beti sau drogati, iar bodyguarzii nu au voie sa riposteze in caz ca sunt loviti…

- Redactorul sef al unui ziar din londra a dezvaluit la rominia tv detalii socante despre incident "Era vorba de o proprietate privata, deci este vorba de un apartament de lux din zona centrala a Londrei, in Park Lane, zona cea mai scumpa din Europa. El s ar putea sa nici nu fi stiut ce pazeste…

- Moartea lui Tudor, tanarul care a fost injunghiat mortal de noua atacatori, la Londra, a lasat un semn și in presa britanica. Jurnaliștii din Anglia scriu despre un „erou”, care a fost victima unui atac marșav.

- Andreea Bardaș, o fata in varsta de 16 ani originara din Romania, dar care sta in Anglia, a disparut de acasa pe 21 decembrie. Andreea Bardaș a fost gasita duminica, 30 decembrie. Potrivit Poliției Metropolitane, romanca a fost „localizata și este bine”, a anunțat ziarulromanesc.net . Nu se știe inca…

- In timp ce majoritatea femeilor se plang ca se ingrașa de Sarbatori, Ramona Paun chiar spera sa i se intample asta! Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV nu știe ce sa mai faca și ce sa mai manance ca sa ia cateva kilograme in greutate. Ramona a avut mereu o silueta de invidiat, așa ca vrut…