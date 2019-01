Stiri pe aceeasi tema

- In imagini se poate observa cum o mașina marca Audi a fost ingropata efectiv in zapada inalta de doi metri. Faza tare apare in momentul in care autoturismul da inapoi, ca sa iasa de sub zapada, doar ca...stratul consistent de ninsoare ramane pe caroseria mașinei. Imaginile au devenit…

- Simona Halep se pregatește de debutul la Australian Open. Romanca va juca marți impotriva jucatoarei din Estoinia, Kaia Kanepi (70 WTA). Azi, Darren Cahill a venit pentru a o vizita pe sportiva noastra. Antrenorul australian de care Halep s-a desparțit pe finalul anului trecut s-a pozat alaturi de Halep,…

- Potrivit noi modificari firmele, PFA-urile, intreprinderile individuale sau familiale si alte entitati cu sau fara personalitate juridica nu mai pot transfera bani cu ajutorul internet banking sau mobile banking, catre persoanele fizice, decat daca prezinta documente justificative legale, conform…

- Femeia, in varsta de 40 de ani, din Hamburg, Germania, a postat un anunț pe eBay care a surprins internauții. Ea iși vinde soțul pentru 18 euro și explica motivul pentru care a recurs la un asemenea gest. In anunțul cu titlul „Soț, folosit”, utilizatoarea „Dorte L” scrie: „Dragi femei care ați putea…

- Serena Williams are, in ultima perioadE, apari:ii care mai de care mai ciudate. Celebra tenismenE a fost pusE de multe ori la zid pentru faptul cE a luat multe kilograme in plus, dar "i cE are o infE:i"are ciudatE.