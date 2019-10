Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila raspunde la zvonurile potrivit carora ar renunta la propria candidatura la Presedintia Romaniei daca Guvernul ar fi demis prin motiune de cenzura."Va exista o dezamagire. Nu avem o guvernare perfecta, dar am avut o guvernare eficienta. Daca motiunea va trece eu cred…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul ședinței din 2 octombrie 20191. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeana…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ludovic Orban a reușit sa atinga numarul magic. Chiar l-a depașit. Cu acest numar de 237 in loc de 233, Guvernul cade. Atata doar ca inca nu s-a votat. Iar la vot, cine știe? Și a inceput dansul in Parlament. Ieri, la ceas de seara. Din orice direcție am privi și inspre…

- A prins aripi pe scena politica o teorie inedita despre toamna prezidențiala. Daca trece moțiunea de cenzura și Guvernul este demis, pronosticurile din frontul aliaților anti-Guvern sunt ca PSD va avea probleme mari sa intre in turul 2 la alegerile prezidențiale, au zis surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.…

- Motiunea de cenzura a Opozitiei este gata. Textul cuprinde noua pagini de atacuri la adresa actualei guvernari. Ca o premiera, fata de celelalte motiuni de pana acum, in document se precizeaza ca noul Guvern care va veni, dupa caderea Executivului Dancila, va fi unul suplu, cu maximum 15 ministere si…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite reprezentantilor din Opozitie ca motiunea de cenzura nu va trece, el sustinand ca este mult mai usor sa strangi semnaturi decat sa convingi parlamentari sa fie in sala si sa voteze. "Motiunea nu trece! In urmatoarele zile vom asista cum opozitia…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede ca aceasta intarziere in depunerea motiunii de cenzura nu este de bun augur si ca momentul prielnic ar fi fost la inceputul sesiunii parlamentare. El considera ca nu ar fi fost nevoie de mai mult de trei fraze in textul motiunii si ca acum exista prima oara…

- Reprezentanți ai USR, UDMR, PMP și minoritați s-au intalnit, marți, la Parlament, sa discute despre „urgentarea” moțiunii de cenzura. Ce a ieșit insa este un mare scandal. La aceasta ora, in loc sa darame Guvernul, moțiunea de cenzura scindeaza chiar inițiatorii sai din opoziție.Intalnirea…