- Noua Comisie Europeana iși va incepe mandatul cu o intarziere de o luna, din cauza ca propunerile de comisar european trimise de Romania, Ungaria și Franța au fost respins in timpul procedurii de selecție, astfel ca Ursula von der Leyen și echipa sa iși vor prelua portofoliile abia la 1 decembrie, și…

- Avand in vedere fenomenele meteorologice din ultima perioada si, a celor care se preconizeaza in zilele urmatoare, unde, in intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitațile de apa vor depași local 15…20 l/mp, izolat 40 l/mp, se vor semnala averse, ce vor avea și caracter torențial, descarcari…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan spune ca pentru PSD sunt mai importante „legaturile dintre membrii clanului” decât reputația internaționala a României, comentând astfel anunțul Vioricari Dancila privind ”sprijinul necondiționat” pentru Rovana Plumb. ”Pentru…

- S-a circulat ingreunat, in aceasta dimineata timp de mai multe ore, pe DN 28 Iasi – Targu Frumos, in urma unui grav accident rutier, produs in zona localitatii Baltati, in care au fost implicate o autoutilitara si trei autoturisme. Din primele informatii, autoutilitara, care circula dinspre Targu Frumos…

- Ca de fiecare data, cand exista o amenințare la granițele județului, primul lucru care se intampla este o ședința. Și subiectul principal al ședinței de astazi, 23 septembrie, al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a fost pesta porcina. Au fost convocați șefii tuturor instituțiilor care…

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a intalnit joi cu liderii de grupuri din Parlamentul European pentru discutarea calendarului audierilor comisarilor desemnati, prilej cu care a fost nevoita sa raspunda in principal intrebarilor despre portofoliul cu numele "Protejarea…

- Cei doi copii de 13, respectiv 14 ani din Barlad care au fost raniti, joi dimineata, de crengile unor copaci, vor fi transferati la Iasi, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. "Dupa investigatiile din Spitalul de Urgenta 'Elena Beldiman'…

- Astazi, Ziua Imnului Național a fost marcata la Suceava printr-un ceremonial desfașurat in Parcul Drapelelor din apropierea Palatului Administrativ. Evenimentul a fost organizat de Garnizoana Suceava, impreuna cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Bogdan Voda”, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…