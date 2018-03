Tudor Chirila spunea: foarte faine glumele tale, dar nu-i momentul. Despre provocarile, inspiratia si cultura Vocii Romaniei, Cristina Balan, VIDEOinterviu, partea a II-a

Stiri pe aceeasi tema

- Copilaria ei este rupta in doua parti: muzica ungureasca si Queen fara oprire. Si fiinta ei se lupta cu pasiunea si ratiunea, temperamentul vulcanic si nevoia de echilibru. Aceasta bataie "pe viata si pe iubire" ii inspira versuri si muzica. Si asa talentul i-a adus succesul: castigarea Vocii Romaniei.…

- Spotify, una dintre cele mai importante platforme de streaming muzical din lume, este disponibil de acum și în România.Lansarea serviciului la noi în țara vine dupa multe zvonuri, iar acesta este disponibil atât în varianta gratuita, cât și contra cost.Spotify…

- Rodiana este o tanara vesela implicata in diferite acțiuni de voluntariat si proiecte pentru comunitate, super talentata, cu o voce minunata si apreciata de toate persoanele cu care interacționeaza. Ea ste o luptatoare si o putem sustine pe tot parcursul luptei impotriva unei boli crunte. prin strangerea…

- REACTII… “Nimic nu deranjeaza mai mult decat succesul altuia”, spune o vorba inteleapa, care se aplica perfect in cazul de la Vetrisoaia, unde primarul a venit cu initiativa de a sustine financiar tinerii comunei, silitori la invatatura. Impactul pozitiv al vestii ca un primar a ales sa investeasca…

- Marius Pieleanu spune ca nu crede intr-un scenariu in care președintele ar fi suspendat, atragand atenția ca nu s-a pus niciodata astfel problema. Pieleanu a mai precizat ca, in sfarșit, cineva din PSD, chiar președintele Dragnea, s-a solidarizat cu cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi.…

- Au fugit de acasa, pentru ca parinții nu le-au inteles iubirea! Catalina, fața de 17 ani și iubitul ei de 18 ani au lasat școala și au ajuns in Capitala, ca sa-și ia viața in maini. Mama baiatului spune ca familia Catalinei nu i-a acceptat fiul pentru ca e de etnie rroma.

- Accident in Cotmeana, județul Argeș. O femeie a murit și alte trei pesoane au fost ranite, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a derapat intr-o curba și a fost izbita violent de un camion pe drumul național 7. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei mari. Șoferul unui autoturism…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi, referindu-se la cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, ca in sfarsit cineva a „rupt pisica”, iar de acum intrevede un viitor mai bun.

- Raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a carui concluzie a constat in cererea de revocare a procurorului sef DNA, a fost unul cu argumente clare si solide, iar social-democratii sustin decizia lui Toader, a precizat, joi, purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre.

- Tudor Chirila este recunoscut ca un aprig contestatar al celor din PSD si ALDE. Acesta a lansat un nou atac la adresa celor din coalitia de guvernare. De data aceasta el i-a criticat si pe cei ce au venit sa protesteze cu portocale. "Au incercat cu legile justitiei si modificarile la codul penal(si…

- Dupa mai multe tentative de a-și intemeia o familie și de a face mulți copii, Ștefan Stan se pregatește in sfarșit de insuratoare. Artistul marturisește ca și-ar dori ca acest eveniment sa se intample cat mai repede, insa nu vrea sa grabeasca lucrurile. Inca de la finele anului trecut, Ștefan Stan iși…

- Bunica artistului Valentin Sanfira a murit. Acesta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant. Fanii l-au incurajat și l-au sfatuit sa fie puternic zilele acestea. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!”, este mesajul lui Valentin…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat din județul Cluj. Parasit de familie, omul a ajuns pe strazile din Cluj-Napoca, fara un adapost in care sa locuiasca. La inceputul iernii și-a gasit in cele din urma o casa parasita, aproape de centrul orașului. Joi seara, construcția a luat foc, iar barbatul a ramas…

- Tudor Chirila a facut publice informații pana acum necunoscute despre el și inceputurile sale in muzica, alaturi de trupa Vama Veche. Tudor Chirila este cunoscut publicului din țara noastra din postura de jurat la emisiunea „Vocea Romaniei” , actor și muzician. Artistul este foarte zgarcit in privința…

- Cuplurile care vor sa iși sarbatoreasca iubirea intr-un cadru deosebit sunt așteptate miercuri, de Valentine’s Day, la Iulius Mall Timișoara, unde vor avea parte de premii și multe surprize. Totodata, vineri, indragostiții sunt invitați la un concert al cantareței Alina Eremia. Pe…

- Feli si Tiri merg mai departe in concurs, dupa ce au castigat cea de-a patra semifinala disputata aseara, in Salina Turda. S-au facut cunoscuti in concursul de voci de la PRO TV, iar acum au evoluat pe scena Eurovisionului. Feli, acum artista consacrata, si Tiri, aflat la inceput de drum in muzica,…

- In luna februarie, „Dragostea trece… prin Iulius Mall!”. Și anul acesta, mallul a pregatit numeroase surprize pentru clienți inainte de Valentine’s Day: 1.500 de cadouri instant, 10 cine romantice și o excursie in Verona. Toate acestea așteapta sa ajunga la amorezi. Astfel, in…

- In presa americana au aparut noi imagini cu Shannen Doherty, actrița celebra pentru rolul Brendei in serialul „Beverly Hills". Diagnosticata in 2016 cu cancer la san, actrita a trecut printr-o interventie chirurgicala, multe ședințe de chimioterapie si alte tratamente complexe.

- Tudor Chirila vorbește intr-un text publicat pe blogul sau despre incederea la romani. Tudor Chirila este unul dintre artiștii care iși exprima foarte clar opiniile politice, fiind prezent la toate protestele care au avut loc in Capitala. Binecunoscutul actor și solist al trupei Vama, care a ajuns in…

- Meriam Jane, eleva lui Tudor Chirila la „Vocea Romaniei” anul trecut, a fcut dezvaluiri despre viața sa personala. Meriam Jane Ndubuisi este o tanara din Nigeria, stabilita in Italia, care a facut furori in zenoul trecut la emisiunea-concurs „Vocea Romaniei”, acolo unde a facut parte din echipa antrenata…

- Ei și conducerea Spitalului Județean de Urgența Buzau sunt „eroii” care au salvat un pacient cu hemoragie digestiva și hemofilie, asumandu-și decizii terapeutice riscante și costuri extrem de mari, deși bolnavul nu este inclus in Programul Național de Hemofilie. Aflam, zilnic, despre medici acuzați…

- Circa 2.000 de persoane au avut ocazia sa achizitioneze, sambata, unul sau mai multe obiecte de vestimentatie dintre cele peste 4.000 scoase la vanzare de Opera si Baletul National Olandez din Amsterdam, fie ele istorice sau fantastice, uniforme sau tinute seara, relateaza AFP. …

- Stefan Stiuca, semifinalistul de la "Vocea Romaniei", a impresionat juriul inca din primele secunde cu piesa „Nothing compares 2U“, a artistei irlandeze Sinead O’Connor. Tudor Chirila a fost cel care s-a intors primul, urmat de Smiley, apoi de Loredana si Despot, chiar la final, insa concurentul a decis…

- Incep preselecțiile pentru sezonul opt Vocea Romaniei. Ana Munteanu, caștigatoarea sezonului șapte, le-a transmis tuturor sa indrazneasca sa urce pe scena show-ului, pentru a-și demonstra talentul. Toți cei care au calitați vocale remarcabile, pentru care muzica reprezinta mai mult decat un stil de…

- Horoscop 30 ianuarie 2018. Previziuni pentru toate zodiile. Pentru raci este cel mai bun moment sa se îndragosteasca. La varsatori, aprecierea șefilor vine și cu un mic câștig financiar.

- Reacția Pro TV la declarațiile politice ale lui Tudor Chirila. A devenit un gest obișnuit pentru Tudor Chirila, actor și solist al trupei Vama, sa iasa in strada odata cu protestatari. Reacția artistului vine dupa modificarea codului penal și schimbarile drastice din justiție ce au scos sute de oameni…

- Site-ul Cancan.ro a scris zilele trecute despre eventuale interese ale Protv-ului, prin vocea lui Tudor Chirila, juratul de la Vocea Romaniei in zona protestelor #rezist. Cu atat mai mult cu cat, sursele citate au dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul…

- Pe 31 ianuarie vom fi martofii unui fenomen foarte rar: Dupa 150 de ani de la ultimul spectacol de acest gen, vom admira o Super Luna Albastra - Sangerie. De fapt, sunt trei fenomene care se suprapun, scrie jurnalul.ro.

- Din acest an, concertele simfonice saptamanale ale Filarmonicii Brasov vor avea loc vineri seara, iar evenimentul acestei saptamani este un concert simfonic, programat pe 19 ianuarie, de la ora 19. Dirijorul acestui spectacol este Natalia Ponomarchuk din Ucraina, iar solist este japonezul Issei Kurihara,…

- "Sub ochii nostri, deja obisnuiti cu mizeria, in PSD se da o lupta acerba pentru putere. Tudose nu e de plans. Ca Grindeanu, de altfel, nu a fost altceva decat o unealta in mana lui Liviu Dragnea. Doar ca acum, mai mult decat pe vremea lui Grindeanu, PSD-ul e scindat. Tudose a avut si el aliatii lui.…

- Abia la mijloc de iarna, primele semne adevarate ale celui mai rece sezon al anului se fac abia simțite. Dupa o noapte friguroasa cu temperaturi mai apropiate de cele normale, iata ca la Nord se pare ca iarna e ceva mai hotarata.

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- In ciuda faptului ca regimul de la Teheran, prin glasul sefului Garzilor Revolutionare, elita militara islamica, a declarat ca „revolta a luat sfarsit”, protestele au continuat in Iran, mai ales in provincie. Activistii locali vorbesc de peste 50 morti si mai bine de 3.000 de arestari de la inceputul…

- Scandal urias in privinta castigatoarei de la Vocea Romaniei din acest an. Deputatul roman Constantin Codreanu a criticat-o pe cea de-a saptea castigatoare a concursului „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu, pentru faptul ca a acceptat Diploma de onoare oferita de catre presedintele Republicii Moldova, Igor…

- Un tanar din Santana a avut parte de un sfarsit cumplit vineri dupa-amiaza, pe calea ferata. Acesta a fost calcat de tren iar anchetatorii iau in calcul varianta sinuciderii. Potrivit primelor informatii, D. C., in varsta de 18 ani, s-a intins pe sine si a asteptat sa fie calcat de tren. Mecanicul locomotivei…

- Odata cu trecerea timpului, misterul se adancește in cazul nenorocirii de la Iași. Nimeni nu știe daca a fost sugrumare sau spanzurare in cazul Andei Maleon, dar acest lucru se poate stabili la necropsie. Raman mari semne de intrebare, ținand cont ca Bogdan Maleon a murit la trei ore dupa…

- BerbecAbia incepe Noul An, ca si incepi sa simti aerul schimbarii. Ce-i drept, te cam saturasesi de viata monotona si simteai nevoie de putina adrenalina. Ei bine, dorinta iti va fi satisfacuta, caci parca din cer de undeva incepe sa ploua cu bani. De fapt, ori castigi tu la Loto, ori te…

- Zeci de femei din Romania au devenit mame chiar de Craciun. Parintii si medicii sunt convinsi ca toti copiii care au venit pe lume in sfanta zi a Nasterii Domnului vor avea noroc in viata. "Cand m-au apucat contractiile pe 24, chiar ziceam: sper sa nu nasc astazi, s-o nasc intr-o zi speciala, adica…

- O stranie campanie electorala – cu o adunare in fata unei inchisori si o videoconferinta a separatistului Carles Puigdemont transmisa simultan la 100 de mitinguri – se incheie in Catalonia, unde alegatorii vor decide joi daca vor sa-i tina pe separatisti la putere, relateaza AFP conform News.ro . Scrutinul…

- VOCEA ROMÂNIEI 2017 - Ana Munteanu. Ana Munteanu a câștigat Vocea României și premiul de 100.000 de euro. VOCEA ROMÂNIEI 2017 - Ana Munteanu. are 16 ani și a spus ce va face cu banii. ”Îmi voi cumpara…

