- "Vocea Romaniei" și-a stabilit finaliștii, vineri seara, la PRO TV! Alma Boiangiu și Romanița Fricosu, antrenați de Tudor Chirila, Alexa Dragu și Dora Gaitanovici, antrenați de Irina Rimes, Madalina Coca și Renate Grad, antrenați de Andra și Bogdan Ioan și Vitalie Maciunschi, pregatiți de Smiley…

- Andra a interpretat piesa „Shallow” alaturi de Madalina Coca și Renate Grad, doua dintre concurentele sale. Melodia este cunoscuta din filmul „A Star Is Born” și poarta semnaturile cunoscuților artiști Lady Gaga și Bradley Cooper. Daca in trecut Tudor Chirila a avut comentarii dure la adresa Andrei,…

- La duelurile de la Vocea Romaniei, Tudor Chirila a ranit-o pe Andra, care nu și-a putut stapani lacrimile. Acum artista i-a dat replica colegului din juriul de la show-ul transmis de Pro TV. Claudia Popina și Isabela Barbu au fost concurentele din echipa Andrei care nu au fost deloc pe placul lui…

- Melodia, o colaborare intre Lady Gaga și Bradley Cooper, apare in “A Star Is Born”, o noua drama-musical in care cei doi au rolurile principale. Un sneak peek apare inclusiv in trailer, notele atinse de Gaga avand un efect de piele-de-gaina asupra tuturor celor ce au vazut trailerul pe YouTube sau in…