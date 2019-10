Tudor Chirila: Multa lume exulta. Eu as fi mai rezervat

Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila spune ca este rezervat dupa caderea Guvernului Dancila. El a explicat de ce. ”A cazut guvernul. Multa lume exulta și așteapta vremea reformei. Eu aș fi mai rezervat. De acum inainte PSD va plasa in carca noului guvern rezultatele celei mai incompetente guvernari de dupa revoluție…

- Dupa ce in 2013 și-a incercat norocul la Eurovision, Renne Santana a urcat vineri seara, pe scena de la Vocea Romaniei, reușind sa cucereasca juriul cu talentul ei. Artista a masturisit ca este nepoata cunoscutului chitarist, Carlos Santana și ca se bubura sa fie din nou in Romania. Renne a intors toate…

- Bogdan Dumitras, un percutionist in varsta de 25 de ani, a cucerit juriul „Vocea Romaniei“ cu interpretarea sa exceptionala si chiar i-a facut pe Tudor Chirila si pe Smiley sa se tachineze. Pe de alta parte, Horia Brenciu l-a rugat sa mai cante o data.

- Clubul Politehnica Iasi a anuntat, marti, ca sectorul rezervat galeriei echipei Dinamo va fi inchis la meciul de vineri, din Copou. Oficialii ieseni au luat aceasta decizie dupa ce Comisia de Disciplina a FRF a hotarat interzicerea galeriei lui Dinamo sa susțina echipa la meciurile din deplasare,…

- Cum a fost ultimul an pentru tine? A trecut deja? Sincer, nu știu sa raspund la intrebarea asta, nu prea observ trecerea timpului, in studio nu se vede cand e soarele pe cer sau cand apune. Noroc cu radiourile, ca ma mai scot afara. (rade) In general, a fost bine pana acum. Abia aștept sa…

- Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu au fost trimisi in judecata de Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru savarsirea mai multor infractiuni printre care represiune nedreapta si cercetare abuziva, potrivit agerpres.ro.Vlad…