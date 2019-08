Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila, solistul trupei Vama, a vorbit în timpul concertului pe care l-a sustinut duminica seara la Constanta, despre evenimentele din 10 august 2018 când “cetateni nevinovati ai acestei tari îsi luau bataie

- El a spus ca singurul lucru pe care cetatenii il pot face este sa iasa in strada de fiecare data cand sunt incalcate cele mai mici drepturi. Trupa Vama a sustinut duminica seara un concert in Piata Ovidiu din Constanta. Dupa incheierea recitalului, formatia a fost rechemata din nou de fani pe scena.…

- Tudor Chirila, solistul trupei Vama, a vorbit in timpul concertului pe care l-a sustinut duminica seara la Constanta, despre evenimentele din 10 august 2018m cand “cetateni nevinovati ai acestei tari isi luau bataie in Piata Victoriei intr-un mod oribil”, la cazul de la Caracal, in urma caruia oamenii…

- PSD Constanta si-a anuntat sustinerea fata de premierul Viorica Dancila in cazul deciziilor luate in cazul de la Caracal. Nicolae Moga, ministrul de Interne care a demisionat dupa numai 6 zile, face parte din aceasta organizatie.

- In urma unui apel la Numarul Unic 112, in jurul orei 23.00, au fost anuntate scurgeri de substante periculoase dintr un vagon, incarcat cu propilena, al unui tren aflat in zona Garii CFR Caracal.A fost trimis mesaj prin sistemul RO ALERT pentru o raza de aproximativ doi kilometri fata de vagon, pentru…

- "In primul an de mandat, Președintele Romaniei a avut de gestionat tragedia de la Colectiv. Atat de eficient a fost leadership-ul domniei sale incat, aproape patru ani mai tarziu, ne confruntam cu un alt eșec sistemic al instituțiilor statului: tragedia de la Caracal. In cei patru ani…

- Mii de romani au protestat aseara in fata Ministerului de Interne si in piata Victoriei din Bucuresti fata de incompetenta autoritatilor si institutiilor responsabile in cazul monstrului din Caracal care e suspectat de rapirea si sechestrarea unei minore si, probabil, a unei

- Dan Negru a avut o parere despre crimele odioase petrecute in Caracal. Prezentatorul tv le-a povestit fanilor despre un caz in care un rus și-a facut dreptate singur, dupa ce fetița sa a fost batjocorita.