Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Tudor Chirila a fost implicat intr-un incident, astazi, in fața unui hotel din Piața Charles de Gaulle din Capitala, anunța Antena3. Un barbat susține ca actorul l-a lovit.„Astazi, in jurul orei 11.00, prin apel 112, Secția 1 Poliția a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul…

- Copilul de 13 ani al unui cunoscut om de afaceri din Cluj-Napoca a decedat, in weekend, la Negresti-Oase dupa ce a ajuns sub rotile unui TIR in timp ce mergea cu bicicleta pe o strada din oras. Politia a deschis dosar penal.

- Dupa ce a fost pus sub acuzare ca ar fi implicat intr-un dosar DIICOT, moderatorul Dan Badea a fost extrem de hotarat sa faca lumina in aceasta situație care i-a pus imaginea in pericol.

- Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a deschis un dosar penal pentru comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si distrugere, in urma scandaului de joi seara de la Primaria Albeni. Zeci de persoane s-au aflat aseara in sala de ...

- Intr-un sat din Mehedinți, pana și moartea sta dupa semnatura primarului. Trupul unui barbat de 58 de ani sta la morga de peste o luna și nu poate fi inmormantat, pentru ca reprezentanții primariei nu-i elibereaza certificatul de deces.

- Primarul comunei Tritenii de Jos din județul Cluj, Valer Sașa (PSD), a fost batut sambata seara de doi tineri, in curtea școlii din localitate, informeaza TurdaNews.net.Edilul a fost dus la spital cu o ambulanța, pentru a i se acorda ingrijiri medicale! Polițiștii fac cercetari pentru a identifica…

- Polițiștii au depistat in trafic, ​in perioada 22-26 decembrie, mai mulți conducatori auto sub influența alcoolului sau care conduceau fara permis. The post S-au ales cu dosar penal! Mai mulți șoferi din vestul tarii au condus bauti si fara permis, unul fiind implicat intr-un accident appeared first…