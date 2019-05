Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a postat un mesaj dur pe contul de socializare, dupa aflarea rezultatelor parțiale la alegerile europarlamentare, de duminica, 26 mai. „Am vazut pe anumite posturi de televiziune și prin presa, ca exista o oarecare uimire vis a vis de rezultatele acestor alegeri.…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Guvernului sa gaseasca o solutie astfel incat romanii din diaspora sa poata vota. In prezent, sunt cozi imense in strainatate cu romani care asteapta de 5-6 ore sa voteze la alegerile europarlamentare si la referendumul pe Justitie.

- Forțele democratice siriene, susținute de SUA, au transmis ca gruparea terorista Statul Islamic și-a pierdut și ultimul teritoriu din Siria, ducand la sfarșit "califatului", noteaza BBC. Un purtator de cuvant al Forțele democratice siriene a declarat ca grupul ISIS a fost "infrant teritorial 100%".…

- Fost soldat in Legiunea Straina, Catalin Berenghi s-a remarcat prin protestul inedit impotriva construirii celei mai mari moschei din Europa. El a ingropat doua carcase de porci pe terenul care a fost concesionat comunitatii musulmane din Romania. Astazi, Berenghi a contestat decizia Inaltei Curți de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis contestatia formulata de USR si PLUS impotriva deciziai BEC prin care a respins protocolul de constituire al aliantei electorale „Alianta 2020 USR-PLUS”. ”Acum aveti cu cine vota! Alianta 2020 merge la europarlamentare! Asa cum ne asteptam, judecatorii de…

- Dacian Ciolos a declarat pentru Adevarul ca se bucuar sa vada „ca avem o justitie inca libera si responsabila”, explicand ca Alianta 2020 merge mai departe. Reactia liderului PLUS vine dupa ce, vineri seara, judecatorii ICCJ au admis contestatia formulata de Alianta 2020 impotriva deciziei BEC.

- Alianta 2020 USR PLUS a depus contestatie la Inalta Curte de Casatie si Justitie in urma deciziei Biroului Electoral Central de a respinge inscrierea aliantei. "Am depus astazi contestatie la ICCJ...

- In sedinta de joi, BEC a analizat cererea de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale dintre Partidul Uniunea Salvati Romania (USR) si Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS) cu denumirea "Alianta 2020 USR PLUS", formulata de USR reprezentat de Dan Barna si de PLUS…