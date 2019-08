Stiri pe aceeasi tema

- El a spus ca singurul lucru pe care cetatenii il pot face este sa iasa in strada de fiecare data cand sunt incalcate cele mai mici drepturi. Trupa Vama a sustinut duminica seara un concert in Piata Ovidiu din Constanta. Dupa incheierea recitalului, formatia a fost rechemata din nou de fani pe scena.…

- Maria Ghiorghiu susține in continuare ca Alexandra și Luiza traiesc, chiar și dupa ce Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis.Dupa ce monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza și Alexandra, iar ADN-ul celei din urma a fost gasit in oasele din curte, Maria Ghiorghiu…

- Un moment emotionant a avut loc in timpul concertului sustinut de DJ Don Diablo, la UNTOLD, in timpul noptii de sambata spre duminica, acesta dedicand o piesa Alexandrei, fata ucisa la Caracal. „Ne vei lipsi, nu vei fi uitata, oriunde ai fi”, a fost mesajul rostit de pe scena Cluj Arena, in timpul concertului…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 ani care a declarat ca le-a omorat pe Alexandra Maceșanu (15 ani) și Luiza Melencu (18 ani), are o avere impresionanta! De altfel, Dinca a renunțat la avocatul din oficiu și a angajat un avocat specializat in dreptul penal. Citește și: Liberalii trec la blesteme.…

- Un consilier local PSD din Caracal, Toma Pruna, a anuntat miercuri, la finalul sedintei Consiliului Local (CL), ca si-a depus demisia în contextul evenimentelor produse în localitate în ultimele zile. "Daca eu sunt consilier local si la noi în localitate se întâmpla…

- Apar pe surse noi informații din ancheta. Se pare ca Gheorghe Dinca avea amenajate doua camere speciale in casa sa din Caracal, acolo unde le -a ținut captive și violat pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, pe care de altfel a recunoscut ca le-a ucis.Citește și: In plin SCANDAL național,…

- Presa internaționala relateaza pe larg despre eșecul poliției romane de a salva viața Alexandrei, tanara de 15 ani care a fost rapita și ucisa in Caracal, dupa ce adolescenta a sunat de trei ori la numarul de urgențe 112. Jurnaliștii relateaza despre protestele care au avut loc la București și despre…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca a ucis doua tinere, pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a indicat anchetatorilor DIICOT unde se afla si trupul Luizei, dupa ce a spus ca trupul Alexandrei se afla in raul Olt. Astfel, potrivit unor surse DIICOT, Gheorghe Dinca a declarat…