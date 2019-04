Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul politic Cozmin Gușa, acționar al Realitatea TV, i-a raspuns in direct actorului Tudor Chirila, care i-a aruncat manușa cu privire la independența postului de știri. "Realitatea TV este poate singura televiziune independenta, corecta, echilibrata", a declarat Gușa in startul emisiunii…

- Peste 77% din parinții elevilor din Romania au o parere buna despre școala romaneasca, insa nu sunt de acord cu manualul unic. Astfel, doar 10% din elevii romani folosesc manualul digital, arata rezultatele cercetarii sociologice elaborate in cadrul proiectului ,,EDU Digital – Propunere alternativa…

- Ministrii Ecaterina Andronescu si Marius Budai, de la Educatie si Munca, vor fi audiati, saptamana viitoare, in comisia de drepturile omului din Parlament, in urma declaratiei ministrului Andronescu, privind copiii cu nevoi speciale si mutarea loc in clase speciale. Ministrul Muncii va trebui sa dea…

- Doar o saptamana ne mai desparte de momentul la care Ministerul sanatații ar putea declara epidemie de gripa in toata țara, iar in condițiile in care numarul de imbolnaviri și decese crește de la o ora la alta, ministerele Sanatații și Educației au decis sa fie libera pentru elevi și ziua de 25 ianuarie.…

- Romania este in pragul epidemiei de gripa. 34 de oameni au fost rapusi pana acum de gripa, iar numarul imbolnavirilor este urias: 4.600 de cazuri, de 36 de ori mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut, scrie antena3.ro.In plus, ministerele Educatiei si Sanatatii au decis ca scolile sa ramana…

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, a semnat un ordin in acest sens. "In data de 25 ianuarie 2019 se suspenda cursurile in toate unitatile de invatamant preuniversitar din Romania", se anunta in ordinul ministrului.

- Daca cineva iși imagineaza ca școala este unicul loc al invațarii greșește. Este nevoie ca un copil sa aiba un loc al invațarii și acasa, spune fostul ministru al educației Daniel Funeriu intr-un interviu la Digi24. In acest context, meditațiile se pot dovedi necesare. Numai ca in Romania este o chestiune…