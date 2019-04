Tudor Chirilă a răbufnit: „De SCINDAREA României nu profită decât hoţii“ „Oamenii din acest film reprezinta o realitate pe care partidele din opozitie ar trebui sa o ia in seama. Iar ceea ce trebuie sa inteleaga partidele din opozitie este ca temele care ii sensibilizeaza pe acesti oameni nu sunt autostrazile, fiscalitatea, birocratia, infrastructura, sistemul de sanatate sau educatia. Pe oamenii astia ii guverneaza frica pentru ziua de maine, iar asta este o teama care poate controla un om. Cand ti-e frica pentru ziua de maine e mai important pentru tine sa fii inteles decat sa primesti ceva. PSD-ul lasa impresia ca ii intelege pe acesti oameni. Adevarul e ca ii ingroapa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania mai traiesc mai putin de 1.000 de fosti detinuti politic. Oamenii care au supravietuit terorii din inchisorile si lagarele de munca comuniste mor in umilinta si uitare, umiliti si ignorati de autoritatile statului roman. In contextul recentului scandalul mediatic care i-a implicat pe fostul…

- Polițiștii din Statele Unite atrag atenția asupra pericolului ce-l reprezinta infractorii care profita de vulnerabilitațile unui sistem foarte popular in randul tinerilor din intreaga lume, și anume aplicațiile de car sharing. Uciderea cu bestialitate a Samanthei Josephson, o studenta de 21 de ani din…

- Actorul Vladimir Gaitan a vorbit la Romania TV despre Tudor Chirila. El susține ca actorii se simt timorați de Chirila și au ieșit sa protesteze impotriva Guvernului la cererea acestuia.Citește și: Inculparea lui Kovesi ajunge in Financial Times: Plasarea sub control judiciar ar putea sa…

- Partidele din Opozitie incearca introducerea in dezbaterea parlamentara a modificarii legii electorale, astfel incat primarii sa fie alesi prin doua tururi de scrutin, si nu printr-un tur, cum este in prezent. Graba partidelor este justificata prin apropierea alegerilor locale, anul viitor. In plus,…

- Polițiștii au continuat cercetarile privind furtul comis in noaptea de 14/15.02.2019 al unui numar de 3 stupi cu albine, din curtea locuinței persoanei vatamate, o femeie in varsta de 63 ani din comuna Salcia, sat Baneasa. Oamenii legii au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara emise…

- Andreea Curiman de la ”Puterea Dragostei” a spus totul despre Madalin None. Frumoasa bruneta, care a fost eliminata din casa, a marturisit de ce nu a facut un cuplu cu el. Invitata in cadrul emisiunii ”Teo Show” de la Kanal D, Andreea a dat carțile pe fața și a spus cum au stat lucrurile intre ea și…

- Presedintele Turciei, Tayyip Erdogan, a anuntat marti ca banca Isbank, cea mai mare banca din tara si detinuta partial de principalul partid de opozitie, va trece sub controlul Trezoreriei statului, transmite AFP. Isbank, al cărui nume complet este Türkiye Is Bankasi, a fost înfiinţată…

- „Avem alianta! La ora 20:20 s-a decis Alianta 2020 USR PLUS”, arata reprezentantii USR pe pagina de Facebook a partidului. „S-a nascut principala forta de opozitie: Alianta 2020 USR+PLUS. Proiectul nostru e Romania. Acum ai cu cine!”, a scris Dacian Ciolos, pe Facebook, dupa votarea listei…