Stiri pe aceeasi tema

- Galatenii au avut de ales dintr-o lista cu 18 personalitati care s-au nascut in judetul Galati sau au avut o contributie majora la dezvoltarea culturii, stiintei, economiei sau educatiei din zona.

- Radu Herjeu a comentat acest subiect pe pagina sa de Facebook. ”Doar 80.000 de romani din diaspora s-au inscris pentru votul prin corespondența și cel ordonat, in secții. Restul, daca nu se calca in picioare la urne in ziua alegerilor, spre profitul propagandistic electoral al unora sau altora,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu vicepremierul bulgar Ekaterina Zaharieva, ministru al Afacerilor Externe, aflata in vizita la Bucuresti, context in care a exprimat dorinta aprofundarii cooperarii dintre cele doua tari. Potrivit unui comunicat al Guvernului,…

- Oana Radu, cantareața devenita celebra dupa ce a participat la Vocea Romaniei, a facut un anunț șocant pe contul sau de Facebook. Iubitul ei a fost stropit cu benzina in plina strada și incendiat. „Iubitul meu a suferit ieri un accident… Un om complet nebun a aruncat o sticla cu benzina și foc pe el,…

- Polițistul Marian Godina a susținut ca fostul comisar Traian Berbeceanu are profilului unui adevarat ministru de Interne. „Are profilul unui adevarat ministru de interne”, a scris Godina pe Facebook. Fostul comisar -șef al BCCO a reacționat, precizand ca, avand in vedere cine formeaza Guvernul si…

- Tot mai multe femei au inceput sa scrie pe paginile lor de Facebook despre experiențele de agresiune prin care au trecut. Printre ele se afla și Adelina Clapon, care a povestit ca a fost sechestrata de un șofer in București, iar polițiștii au ras de ea, in loc sa acționeze conform legii. „Acum vreo…

- O fata din satul Vartopu, județul Gorj, a reușit sa ia 10 pe linie la examenul de Bacalaureat. Insa, povestea Vasilicai Cristina Calescu este una impresionanta. Tanara s-a trezit timp de patru ani la ora 06:00 pentur a fi sigura ca ajunge la timp la liceul din Targu-Jiu unde invața. Iar astazi, eforturile…