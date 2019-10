Stiri pe aceeasi tema

- "Am felicitat-o pe doamna ministru pentru finalizarea cu succes a demersurilor de aderare la NATO, cea mai puternica alianta politico-militara din istoria lumii, in care Republica Macedonia de Nord va deveni, in curand, cel de-al 30-lea membru cu drepturi depline. Faptul ca vom fi 30 de aliati in…

- „Am aflat azi ca acest om politic excepțional, pe care am avut onoarea sa-l cunosc personal și cu care m-am intalnit in mai multe randuri, ca vicepremier, in 1997, ori ca premier, in 2006, nu mai este printre noi. Am pierdut un mare om de stat și un lider european vizionar. Sunt extrem de mahnit…

- "Chiar acum, de curand, intr-o vizita la Comisia Europeana am vazut ca, din pacate, 75% din exporturile Romaniei se indreapta catre tari din cadrul Uniunii, si ar trebui bineinteles sa ne ducem cat mai mult in celelalte zone, atat Asia, cat si America cat si Africa sunt piete foarte bune si va spun…

- Deputatul PSD de București, Beatrice Tudor, a declarat ca Dacian Cioloș și Alianța USR-PLUS sunt campionii ipocriziei in Europa, in condițiile in care in țara fac manifestații teatrale anticorupție, dar la Bruxelles grupul Renew Europe pe care-l conduce Dacian Cioloș are doua propuneri de comisari…

- "Drumul Matasii”, proiectul faraonic al chinezilor in Europa, Asia și Africa, ar putea amenința lupta impotriva schimbarilor climatice. Potrivit Centrului Tsinghua pentru finante si dezvoltare, unele proiecte, in special hidrocentralelele si termocentralele pe carbune, ... The post Proiectul chinezesc…

- ​Dacian Cioloș, liderul Renew Europe, cel de-al treilea grup de eurodeputați din Parlamentul European, a declarat, miercuri, într-un interviu pentru HotNews.ro, ca a discutat cu președintele Franței și ca Emmanuel Macron i-a spus ca vrea sa o susțina pe Laura Codruța Kovesi la funcția de procuror-șef…

- La exact 50 de ani de la lansarea misiunii Apollo 11, in data de 16 iulie 1969, Luna va oferi marti spectacolul unei eclipse partiale care va putea fi admirata din majoritatea regiunilor Terrei, informeaza AGERPRES."Eclipsa va fi vizibila in Africa, o mare parte din Europa si din Asia, din…

- "Eclipsa va fi vizibila in Africa, o mare parte din Europa si din Asia, din partea estica a Americii de Sud si partea vestica a Australiei", a precizat Societatea Astronomica Regala (RAS), cu sediul la Londra, intr-un comunicat. O eclipsa de Luna are loc atunci cand Soarele, Pamantul si Luna…