Tudor Barbu, înverșunare în direct: Trădători Din multele apeluri primite, un lucru este cert. Romanii regreta situația din Romania, unii declara ca nu mai au niciun fel de sentiment pentru Romania, iar alții striga in gura mare ca tradatorii de țara sunt principalii vinovați. Mai jos redam doua dintre intervențiile telefonice: "Daca au distrus țara, ce sentimente sa mai am? Aveam sentimente daca traiam acum 100 de ani", a spus un telespectator. "Eu ma jelesc de cateva zile cu gandul la stramoșii noștri, cat au indurat, și țarișoara noastra a ajuns pe mana tradatorilor astora de țara și de neam", a marturisit o telespectatoare. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

