- Guvernul american a anuntat marti interzicerea asa-numitelor "bump stocks", un dispozitiv ce permite impuscaturi in rafala si care a fost folosit in timpul atacului armat comis la Las Vegas, in octombrie 2017, relateaza AFP preluata de Agerpres. Ministerul Justitiei a anuntat, intr-un comunicat,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost internat joi, 25 octombrie 2018, la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central ”Dr. Carol Davila”, pentru o intervenție chirurgicala . ”Intervenția s-a desfașurat conform protocolului medical, cu rezultate foarte bune”, precizeaza Administrația Prezidențiala…

- Rezervația de Urși Libearty din Zarnești se pregatește sa il primeasca pe locatarul cu numarul 102. Este vorba despre un urs in varsta de 26 de ani, rezident pana acum al Gradinii Zoologice Dragoș Voda (mai cunoscuta sub numele de Rezervația de Zimbri Dragoș Voda din Neamț). Transferul…

- Deputații din comisia de cultura au dat marți un aviz negativ, in unanimitate, proiectului PSD prin care se elimina din Legea construcțiilor prevederea potrivit careia realizarea de lucrari de construcții sau consolidare fara autorizație asupra monumentelor istorice este infracțiune, pedepsita cu inchisoarea…

- Purtatorul de cuvant al ISU Iasi,Silvia Bolohan,a anuntat ca,cel mai probabil,cauza incendiului a fost focul pus in spatii deschise. „Incendiul a fost lichidat dupa doua ore si patruzeci de minute.Au intervenit 21 de pompieri cu cinci autospeciale de stingere a incendiilor,doua senilate si o autospeciala…

- Pompierii fagarașeni au intervenit azi-noapte, la un incendiu, izbucnit intr-un apartament situat la etajul 4, de pe strada 1 Decembrie 1918. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa și spuma, o autoscara și un echipaj SMURD. Alarma a fost data in jurul orei 3.00 de vecini, care au simțit…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a participat luni, 24 septembrie, la Forumul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene CEPA , avand ca tema Winning the 21st Century Allied Strengh and Solidarity. Ministrul Mihai Fifor a fost invitat special la Forumul CEPA, unde a sustinut o prezentare…