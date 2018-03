Tu ți-ai stabilit vacanța de Paște? Momentul incheierii sarbatorilor de iarna inseamna pentru cei mai mulți dintre noi startul unei noi perioade in care ne vom desfașura activitațile pentru care suntem remunerați, dar și etapa in care inevitabil, macar o data, ne zboara gandul catre urmatoarea destinație de vacanța. Cei mai organizați și chibzuiți calatori, cu state vechi in cercetarea celor... Read More Post-ul Tu ți-ai stabilit vacanța de Paște? apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

- "Cainii" n-au profitat niciun pic de vacanța de iarna, astfel ca intr-o ierarhie a ultimelor 4 etape din sezonul regulat sunt pe 7, tot acolo unde se aflau și-n decembrie, cand s-a intrerupt campionatul. Așa cum e croit la noi campionatul, vacanța de iarna reprezinta pentru competitoare și o oportunitate…

- Parfumul e semnatura oricarei femei, de aceea e nelipsit din garderoba zilnica. Insa acest produs de ingrijire reprezinta un pericol pentru sanatatea noastra, susțin ultimele cercetari. Ingredientele parfumurilor patrund in organism, sunt metabolizate si multe raman acolo, fapt ce poate dauna grav sanatatii,…

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Agentiile de turism, tour-operatorii si companiile de transport, prezente in aceste zile la Targul de Turism al Romaniei (TTR) de la Romexpo, au venit cu oferte pentru toate buzunarele romanilor, incepand cu cele "soc" de la 1 euro cazarea in insule grecesti, pana la destinatii exotice si croaziere…

- Ziua de nastere este un prilej numai bun pentru a pleca, alaturi de prieteni, intr-o binemeritata vacanta. In tara sau peste hotare, este cel mai frumos moment atunci cand toti cei dragi tie iti canta “La multi ani!” Daca vrei sa pleci din oras in acest an si sa iei, impreuna cu gasca ta, un... Read…

- Fete, femei tinere, femei care se nu se afla la prima casatorie, toate viseaza la momentul in care imbraca rochii de mireasa si se transforma astfel, pentru o zi, in printese sau regine ale proriului univers. Momentul alegerii unei rochii de mireasa este si el unul important. Ziua nuntii pentru viitoarea…

- Directia Nationala Anticoruptie, in momentul de fata, nu este supusa niciunei presiuni, iar dezvaluirile despre ce se intampla in ultima perioada in cadrul acestei institutii "pun serios sub semnul intrebarii" functionarea corecta in respectul drepturilor si libertatilor cetatenilor, a declarat joi…

- Centrul Timișoarei se va umple din nou de casuțe, comercianții urmand sa vanda ornamente dedicate sarbatorilor pascale. Cei interesați pot depune incepand din 14 februarie dosare la Casa de cultura a orașului. „Casuțele vor fi amplasate in Piața Victoriei, cam dupa aceleași reguli…

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakasvili, devenit lider de opozitie in Ucraina, a fost 'rapit' luni la Kiev de persoane necunoscute. Așa cum reiese din imaginile de mai jos, indivizi neidentificati care purtau costume de camuflaj verzi si aveau fetele acoperite cu masti l-au luat cu forta pe…

- Zi festiva pentru prima promotie a fostului Liceu 5, actualul Decebal din Constanta. Fostii absolventi si cadre didactice i-au adus un omagiu primului director al unitatii de invatamant, Nicolae Checiu, cel care a pus piatra de temelie a liceului si care, recent, a trecut in nefiinta. Fostii boboci…

- Clopoțelul va suna pentru prima data în anul școlar 2018 – 2019 pe data de 10 septembrie. Calendarul școlar a fost anunțat astazi, dupa ce s-a ajuns la un acord cu sindicatele, cu profesorii, cu elevii, cu confederațiile patronale, dar și cu reprezentanții Federației Naționale a Asociațiilor…

- CHIȘINAU, 6 feb — Sputnik. Astazi, Biserica Ortodoxa face pomenirea Sfintei Xenia din Sankt Petersburg, numita „cea smerita și nebuna pentru Hristos". Ea mai este pomenita si pe 24 mai, ziua când a fost canonizata. Proclamarea ei ca sfânt a avut loc în anul 1988.…

- Un tanar de 24 de ani din orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori de catre un alt barbat. Momentul atacului a fost surprins de catre o camera de supraveghere. In imagini se observa cum un tanar este alergat de catre doi barbati. Unul…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui comunicat…

- Anul școlar 2018-2019 ar putea incepe mai tarziu cu o saptamana decat anul școlar 2017-2018, avand in vedere rezultatul unei dezbateri publice inițiate de Ministerul Educației Naționale (MEN). Potrivit rezultatelor publicate de MEN, parinții și elevii care au completat chestionarele propuse in ceea…

- Iata cum a fost asteptata Simona Halep, la aeroport, dupa ce a devenit vicecampioana la Australian Open. Tatal Simonei Halep a fost „certat” de cativa jurnalisti in momentul in care a vrut sa-si imbratiseze fiica. Putin inainte de ora 11:00, avionul care a adus-o pe Simona Halep in Romania a aterizat…

- Chestionarul online lansat de Ministerul Educației Naționale a putut fi completat in perioada 18-24 ianuarie 2018. Cele cinci intrebari din chestionar vizau opinii referitoare la durata minima a noului an școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna și de primavara/Paște…

- Mai multa vacanta pentru elevi. Cand va incepe anul scolar 2018/2019 MEN a anuntat ca peste 77% dintre respondentii unui chestionar legat de structura anului scolar au optat ca scoala sa inceapa pe 17 septembrie, nu pe 10 septembrie, asa cum apare acum in calendarul institutiei, de asemenea, majoritatea…

- Parintii si elevii vor ca anul scolar 2018 - 2019 sa inceapa pe 17 septembrie si nu o saptamana mai devreme. 76,95% dintre persoanele care au raspuns unui chestionar al Ministerului Educatiei Nationale vor ca anul scolar viitor sa inceapa luni 17 septembrie 2018. "In ceea ce priveste data la care ar…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in…

- Cei mai multi dintre participantii la consultarea publica pe tema structurii anului scolar realizata de Ministerul Educatiei Nationale (MEN) au sustinut anul scolar 2018 – 2019 ar trebui sa inceapa in 17 septembrie, sa aiba 34 de saptamani si vacanta intersemestriala, in perioada 18 – 24 ianuarie. Datele…

- Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, iar vacanța de Paște va fi de trei saptamani Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar…

- Anul scolar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar 2018-2019

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in chestionar…

- Rezultatele consultarii publice privind structura anului școlar 2018-2019 Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin…

- Alexandra, femeia ucisa de fostul ei iubit, militarul Florin Oprea, se afla intr-un salon de infrumusetare in momentul in care a fost injunghiata mortal. Rodica Baragan, manichiurista care ii facea unghiile in momentul in care a aparut in salon Florin Oprea, a povestit ultimele clipe din viata Alexandrei.

- Caz cu adevarat uluitor in Asia, dupa ce un calugar budist a fost dezgropat la 2 luni de la funeralii, ca parte dintr-o ceremonie budista. Calugarul Luang Phor Pian, originar din Cambodgia, a murit in noiembrie 2017, in Bangkok, Thailanda.In momentul mortii sale, trupul lui a fost ingropat…

- TaurNu e pentru cine se pregateste, ci pentru cine se nimereste. Aceasta este impresia pe care o are nativul Taur aflat in fata unei schimbari dramatice. In bine, atentie! A trait in ultima perioada dezamagiri cumplite, s-a simtit lasat deoparte, neglijat, umilit. Insa acesta este momentul…

- Structura anului scolar 2018-2019 | MEN cere parerea parintilor legat de vacante Ministerul Educației Naționale a initiat o consultare prin invita parinții, elevii și profesorii sa isi spuna parerea privind durata minima a anului școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna…

- Ministerul Educației Naționale organizeaza, in perioada 18-24 ianuarie, o consultare prin care vrea sa afle de la parinți, elevi și profesori care este durata minima a anului școlar, data de incepere a acestuia, durata vacanțelor de iarna și de primavara, respectiv necesitatea vacanței intersemestriale.…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca organizeaza, in perioada 18-24 ianuarie, o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019, intrebarile fiind adresate elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. „Chestionarul…

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti al Directiei Generale Anticoruptie, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie Timis, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Timis,…

- Statul roman a semnat contractul pentru cumpararea a 227 de transportoare blindate de tip Piranha V de al compania americana General Dynamics. Ceremonia s-a desfașurat la Ministerul Apararii, in prezența ministrului de resort, Mihai Fifor, și a premierului Mihai Tudose. Șeful guvernului a subliniat…

- Cantarețul Tavi Clonda a oferit detalii despre momentul cand fiica lui și a Gabrielei Cristea urmeaza sa fie creștinata. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea devenea mamica pentru prima oara . Ea a adus-o atunci pe lume pe Victoria, fiica sa și a muzicianului…

- "Am vazut in mass-media ca se doreste astazi sa fie o confruntare. Sa nu uitam ca in fiecare partid politic intotdeauna a existat competitie, iar daca ne uitam la istoria PSD intotdeauna a existat competitie si e un lucru sanatos pentru democratie, dar astazi, aici, ne vom focaliza in exclusivitate…

- Un barbat de 39 de ani din Chisinau a fost retinut de catre politisti, fiind suspectat de comercializarea drogurilor sintetice pe teritoriul Capitalei. Anterior, acesta a fost documentat pentru cazuri similare.

- Chef cu final tragic. Un sportiv, in varsta de 40 de ani, din Capitala, a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impușcat in cap. Incidentul s-a produs aseara intr-un local din sectorul Ciocana, unde avea loc o petrecere privata organizata de un grup de sportivi.

- Gafa la Primaria Alimpești! Pe proiectul de hotarare privind taxele și impozitele pe anul 2018, secretarul comunei a strecurat și o greșeala. In loc de Primaria Albeni, pe document scria Primaria Borca. Funcționarul se scuza. Spune ca gre...

- De ce sa tragi pe dreapta sania cu reni putere, pe un loc liber, cand poți forța un drive in? Adica sa parchezi aproape, cat mai aproape de intrarea in magazin? Așa, ajungi primul la standurile cu reduceri (reale sau nu) de Craciun. Cititorul alba24 care ne-a trimis fotografiile și-a intitulat momentul…

- Organizarea nuntii implica multa munca si staruinta din partea celor ce urmeaza sa se casatoreasca. Va trebui sa te gandesti atent la toate detaliile, pornind de la alegerea invitatiilor si a marturiilor si pana la selectarea serviciilor foto, video sau muzica. De asemenea, trebuie sa ai in vedere selectarea…

- Guvernul a stabilit normele pentru acordarea voucherelor de vacanța , in 2018. Astfel, potrivit deciziei luate de Guvern miercuri, salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei.…

- Solstitiul de iarna | Cea mai scurta zi din an. Incepe iarna astronomica Momentul solstițiului de iarna este inceputului iernii astronomice. Pe 21 decembrie, va fi cea mai scurta zi din an. Apoi, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator.…

- Retailerul Kaufland a anuntat luni decizia de a creste si venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.800 lei brut pe luna, incluzand atat tichetele de masa, cat si tichetele cadou oferite de Craciun si de Paste, dupa anuntarea preluarii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018,…

- Targul de Craciun a fost animat de spectatori de toate varstele, veniți sa o asculte pe Lizz Mitchell. Rasputin, Daddy Cool, Bahama Mama și Feliz Navidad sunt cateva din piesele pe care oradenii le-au fredonat alaturi de Boney M. Program Targul de Craciun Oradea 2017 A treia ediție…

- ”Momentul cel mai important din viața mea a fost intalnirea cu moartea. Dupa ce ne-au arestat la Revoluția din 89, ne-au dus la Eforie, la sediul Securitații și ne-au ținut 7 ore cu mainile ridicate și cu picioarele desfacute, o poziție ingrozitoare, in care la un moment dat simți nevoia sa te prabușești.…

- Simona Halep (26 de ani) e lider mondial si nu îi mai e frica de nicio adversara în acest moment, dar lucrurile nu au stat întotdeauna asa. În trecut, Simona a dezvoltat un complex fata de o jucatoare la care putini s-ar gândi. Halep a dezvaluit care a fost declicul…

- O explozie a avut loc in New York, intr-o statie de autobuz. Conform presei internationale, patru persoane au fost ranite in urma acestui atentat. Sursele spun ca explozibilul n-ar fi trebuit sa pocneasca in statia de autobuz.

- Avea tot ce isi putea dori o femeie: o cariera si iubirea celor dragi, insa verdictul medicilor a ingenunchiat-o de durere. Ana Mardare a vazut moartea cu ochii, dupa ce a aflat de tumoarea de care sufera. Aceasta a vorbit in emisiunea “Agentia VIP” despre cum s-a apropiat de Dumnezeu in toata aceasta…

- ''Leziunile pe care le-am inventariat sunt in mai multe localizari, dar tineti cont ca este si o ancheta in curs din punct de vedere medico-legal si toate datele le vom da in momentul in care ele se vor confirma. Prognosticul ramane rezervat datorita severitatii lezionale. In acest moment, pacientul…