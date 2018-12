Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Simionescu are un secret: este insarcinata cu noul ei iubit, Bogdan. Dupa o relatie de cativa ani cu Bogdan Daragiu, de care s-a despartit in urma cu cateva luni, fiica lui Adrian Minune s-a cuplat cu un alt Bogdan. Iubirea lor este atat de intensa incat s-a lasat cu… un bebelus. Jurnalistii…

- Deoarece copiii nu au un respect de sine suficient de dezvoltat, este important ca adultii sa gaseasca o serie de modalitati pentru a le creste increderea in fortele proprii. Daca se vor bucura de sprijinul adultilor, copiii vor incepe sa se simta valorosi si respectati. Atunci cand…

- Sentimentele frumoase pentru cei din viata noastra ne aerisesc sufletul. Toti avem nevoie de iubire, doar ca unii uitam sa o mai daruim. Uitam sa ne pese de cei care ne-au fost alaturi, cand ne este bine ii uitam pe cei care tin la noi cu adevarat, uitam sa ii auzim sau sa ii vedem pe cei…

- Știu… ca aici nimeni nu are timp sa citeasca, ci doar sa dea un scrol scurt, dar totuși… povestea lui putea fi povestea ta! Doru are 42 de ani, e casatorit și e din Brașov. Pana nu demult viața lui semana cu a ta. Munca multa, alergatura, stres, nervi, agitație, sarit peste mese, nesomn… Ințelegi ce…

- Astazi, Silvia Dumitrescu implinește 59 de ani. In urma spculațiilor care s-au facut pe seama bolii de care sufera, Silvia Dumitrescu explica despre ce este vorba. Mai mult, artista marturisește ca nu a fost niciodata in depresie. „Mie mi s-a intamplat sa ma sune din familie mulți, speriați. Eu nu am…

- A fi pompier este una dintre cele mai nobile profesii din lume. Ne-o demonstreaza un pompier de la ISU Drobeta, care aflat in timpul liber, a sarit imediat in ajutorul unui tanar ce suferise arsuri grave in urma unui incident stupid petrecut sambata dupa-amiaza in dreptul unei cismele dintr-o localitate…

- Actorul George Burcea, partenerul de viața al cantareței Andreea Balan, a vorbit despre gelozie. Acesta a spus cum stau lucrurile din acest punct de vedere in mariajul lor. Solista Andreea Balan și partenerul ei de viața, actorul George Burcea, au fost prezenți in platoul emisiunii Xtra Night Show,…

- Andrey Zhelvetro este terapeut și a recunoscut ca are o metoda mai… diferita de a-și trata pacienții. Totul a ieșit la iveala, dupa ce un localnic a gasit intr-o padure de langa Kiev, in nordul...