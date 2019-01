Stiri pe aceeasi tema

- EDITORIAL - Peter Vasile CZOMPA Cred ca editorialul asta este cel mai scurt și mai ”nepritocit” dintre editorialele mele din ultimii cațiva ani… și inca zambesc, scriind primele randuri, intrebandu-ma: de fapt, ce vrei sa le mai spui oamenilor, acum, chiar la final de an? Pai iata cam ce vreau sa va…

- Copilul intrase in bazinul adanc de 1,6 metri al unui complex acvatic din Deva alaturi de un adult, insa acesta l-a scapat din ochi pentru o clipa. Cum nu stia sa inoate, copilul s-a scufundat repede sub apa. In momentul in care a fost scos din bazin, acesta nu mai respira. Oamenii au sunat…

- Pentru Facebook, 2018 nu a fost un an prea bun. Reteaua de socializare a avut parte de mai multe brese de securitate si scandaluri pe baza datelor personale. Chiar si dupa aceste incidente se pare ca oamenii nu ar renunta atat de usor la Facebook....

- Craciunul este o sarbatoare plina de tradiții. Ignatul este una dintre tradițiile pe care oamenii inca le practica și astazi, scrie a1.ro. Pe 20 decembrie, romanii sarbatoresc Ignatul Porcilor, tradiție pastrata de pe vremea romanilor. Ritualul taierii porcului amintește de jertfele ce erau aduse…

- Maria Ghiorghiu a facut anuntul trist chiar pe blogul ei: "Prieteni dragi, Asta noapte la ora 00:15, bunicul meu s-a stins din viata, la varsta de 93 de ani si 4 luni! DUMNEZEU sa-l ierte si sa-l odihneasca in pace!". Cristian Cioaca, IN STARE DE SOC. Maria Ghiorghiu…

- Daca toata copilaria ti s-a reprosat ca esti o persoana dezordonata si intotdeauna te-ai confruntat cu parintii pentru ca te trimiteau prea devreme la culcare, trebuie sa stii ca nu tu erai problema in toata povestea asta. Expertii, se pare, au ajuns la concluzia ca astfel de persoane sunt foarte inteligente.…

- Trei prieteni, care au cate 11 ani fiecare, au luat decizia comuna si au luat o decizie comuna: vor sa se supuna operatii de schimbare de sex.Baietii au fost diagnosticati cu o disforie rara. Oamenii care sufera de ea, nu-si pot accepta gender statutul de barbat sau femeie.

- Atunci cand plang, de cele mai multe ori, oamenii o fac din suferinta. Exista, insa, si varianta frumoasa cand lacrimile curg de emotie sau datorita unei vesti foarte bune primita. Oricum ar fi, oamenii se feresc sa planga. Ei bine, specialistii chiar indeamna la plans.