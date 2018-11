Tu stii ce sa mananci in perioada de post? De ce ținem post? Raspunsul este particular fiecaruia dintre noi, iar rezultatele sunt și ele asemenea. Ce putem cauta cu toții este poate nevoia de atenție, de simplitate și o mai buna viziune și claritate a vieții. Iar acestea se pot traduce mai simplu: SANATATE! Sa ne fie de folos cele scrise aici, iar perioada de post ce vine sa ne faca mai atenți și mai buni cu noi și cu cei din jurul nostru! Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Sursa articol si foto: tion.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit primei cercetari efectuate in perioada 26 octombrie - 12 noiembrie daca duminica ar fi organizate alegerile europarlamentare PSD ar fi votat de 38% dintre bucureșteni, urmat la egalitate de PNL și ALDE cu cate 15% din opțiuni. Surpriza o reprezinta PRO Romania care atinge in Capitala cota…

- "Academia de Politie 'Alexandru Ioan Cuza' anunta finalizarea in data de 12.11.2018 a verificarii similitudinii unor pasaje sau texte din tezele de doctorat sustinute in perioada 2011 - 2017, cu texte disponibile in format electronic din mediul online. Concluziile raportului urmeaza a fi prezentate…

- Lucrarile de constructii au inregistrat in septembrie o scadere de 2,1% pe serie bruta, fata de aceeasi luna a anului trecut, in principal din cauza rezultatelor mai slabe inregistrate pe zona cladirilor rezidentiale, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- La data de 12 noiembrie 2018, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 951, a fost publicata H.G. nr. 853/31.10.2018, Hotarare pentru modificarea si completarea H.G. nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale Antidrog (SNA) 2013-2020 și a Planului de Actiune in perioada 2013-2016 pentru implementarea…

- Obiectul cererii de finantare “Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)” este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre Bucuresti si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord Bucuresti si Aeroportul International Henri…

- Este o idee buna sa renunt la carne? Imi va face bine? Raspunsul din partea medicilor este: Da, cu siguranta! Oamenii devin vegeterieni din varii motive. Carnea nu este genul lor de mancare, vor sa reduca riscul bolilor, au probleme cu colesterolul sau vor sa scape de catva kilograme in plus. Iata cat…

- Ciorba este una dintre mancarurile preferate de romani, insa fara sa stie multi dintre ei se otravesc atunci cand o consuma. V-ati putea intreba cum este posibil acest lucru? Raspunsul este unul simplu: majoritatea legumelor cumparate din piata provin din agricultura intensiva. Este indicat astfel ca,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, o initiativa legislativa a senatorului PSD Serban Nicolae care stipuleaza ca operatorii de telefonie sunt obligati sa comunice persoanelor interceptate, in termen de maximum 60 de zile, de catre cine si in ce scop sunt supravegheate.…