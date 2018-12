Tu ştii ce cadouri să oferi de Crăciun Daca si tu faci parte din categoria celor care pur si simplu adora sa ofere cadouri si sa "primeasca", in schimb, reactiile de bucurie ale celor surprinsi, atunci te vom ajuta cu cateva idei de cadouri pentru cei dragi tie! Idei de cadouri pentru iubita/sotie: abonament la spa (si ai grija sa fie la un salon la care "intamplator" isi doreste de mult sa mearga) sedinta foto (asigura-te ca fotograful ii va face un "foto-book" de milioane) un card de cumparaturi cursuri pe care le doreste de mult timp sa le urmeze (fie ca viseaza sa fie antrenoare de yoga sau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

