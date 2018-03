Stiri pe aceeasi tema

- Perceptia Romaniei in Uniunea Europeana este, in mare masura, corecta, insa exista si stiri false care duc la o imagine negativa a tarii noastre, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "In lumea noastra de astazi, perceptia e mai puternica decat realitatea. Nimeni nu stie…

- Loredana Groza are 47 de ani, dar arata incredibil de bine. Vedeta a marturisit, insa, ca nu ține nicio dieta pentru a se menține intr-o forma fizica de invidiat. Loredana Groza este una dintre cele mai renumite artiste din Romania, care a reușit sa ramana in atenția publicului de la debut pana in prezent,…

- Primul interviu video cu Sebastian Ghita dupa fuga fostului deputat a dezvoltat un scandal imens. Pe langa dezvaluirile fostului deputat fugit din Romania la finalul lui 2016, interviul a declansat si un scandal de presa. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, jurnalistul Ion Cristoiu…

- Ivan Pesici este cel mai reușit transfer al lui Dinamo. Croatul adus de la Hajduk Split se simte excelent in Romania, unde a și reușit sa inscrie de cateva ori. Titular incontestabil in echipa lui Dinamo, Pesici se mandrește și cu o relație de lunga durata, cu frumoasa Antonia Klanac, o jurnalista din…

- Spotify a venit in Romania. A fost, aproape, ca și cand Dumnezeu s-a pogorat din ceruri in triluri de harpa. Aproape, ca realitatea e puțin diferita. Ne-a incantat și pe noi, am inceput sa ne facem conturi și sa descoperim ca la pomul laudat s-au cam lasat crengile, scriu cei de la Playtech.ro. Spotify…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan considera ca pana la alegeri, PSD se va face de ras prin managementul defectuos al lui Dragnea și implicit, prin intermediul oamenilor promovați de catre acesta. In plus, Ivan a declarat ca disidenții din partid vor continua sa-și consolideze poziția. „Avem…

- Simbata, 10 martie 2018, s-a desfasurat la Bucuresti, la Sala Palatului, Congresul Extraordinar al PSD. In afara Salii Palatului, prin Rareș Bogdan, Realitatea tv a regizat un scandal de maidan, transmis in direct, avind drept scop vadit bruierea prin galagie de Strada a Congresului.

- ”M-am intalnit cu Sebastian Ghița la hotelul in care am stat. Aveau o sala de conferința. Dan Andronic a fost producatorul interviului, a asigurat logistica, dar nu a intervenit in realizarea discuției, nu are nicio intervenție in ingterviu. M-am pregatit, ne-a spus maestrul Cristoiu, am citit 200…

- Este licențiat in chimie, avand chiar invenții in acest domeniu. Cu toate acestea tot un fel de ”chimie” i-a schimbat destinul profesional. Marcel Neicu a simțit de tanar o atracție deosebita pentru programarea calculatoarele. Așa se face ca in doar cațiva ani hunedoreanul a devenit unul din producatorii…

- Alina Mungiu Pippidi, cunoscuta ca politolog cu un rol important in lupta anticoruptie din Romania, si un critic al PSD, sare in apararea lui Liviu Dragnea. Pippidi a declarat la Realitatea TV ca Dragnea nu este mai rau ca alti lideri PSD. Mai mult, Pippidi a aratat chiar o sustinere pentru liderul…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, ca se roaga la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma pe care Parchetul General l-a finalizat in anul 2017 sa nu ajunga la ICCJ pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. De asemenea, a afirmat ca instanta suprema…

- Gripa a mai luat doua vieti. Numarul morților din România a ajuns la 84 de la începutul sezonului, conform Realitatea TV. Anunțul a fost facut de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

- Deși aparențele au fost pastrate bine pana la un moment dat, George Copos a parasit domiciliul conjungal pentru amanta cu care are o fetița. Relația pe care omul de afaceri o are cu o femeie mai tanara pe nume Elena Stoica, nu mai este un secret pentru nimeni. Cei doi sunt impreuna de aproximativ zece…

- O serie de stenograme din dosarul TelDrum arata de ce nu a cerut Consiliul Județean Teleorman despagubiri in aceasta ancheta. Deși procurorii DNA vorbesc despre un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei la bugetul CJ Teleorman in ancheta TelDrum, stenogramele prezentate de Realitatea TV arata motivul…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a discutat joi cu vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre sistemul judiciar din Romania. Dragnea, care este președintele Camerei Deputaților, spune ca i-ar fi transmis oficialului european ca partidul sau nu ar fi atacat justiția. Declarație vine la…

- Elan Schwartzenberg a povestit, vineri seara, la B1 TV, ca in 2013, un avocat din Israel i-a scris Laurei Codruta Kovesi pentru a o anunta ca omul de afaceri vrea sa vina in Romania pentru a afla care sunt acuzatiile care i se aduc. Procurorul-sef al DNA i-a raspuns, insa, ca nu-i acorda audienta si…

- Cutremur in Romania, sambata la pranz! Seismul s-a produs in judetul Buzau, la ora 12.00, potrivit Realitatea.net. Conform infp.ro, cutremurul a avut magnitudinea de 3,6 grade si s-a produs la o adancime de doar 7,4 kilometri. S-a simtit foarte puternic ...

- Elan Schwartzenberg și-a facut apariția, dupa mulți ani, la o televiziune din Romania! Fostul soț al Mihaelei Radulescu, fugit in Israel de teama DNA, a facut o serie de dezvaluiri explozive, la B1 TV, despre modul in care i-a fost luata Realitatea TV.Cu mandat internațional de arestare pe…

- Simona Halep, care s-a retras, vineri, din semifinalele turneului de la Doha, a notat, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca a trebuit sa accepte realitatea ca nu putea continua, din cauza accidentarii la piciorul drept. Ea a precizat ca este frustrant faptul ca a fost nevoita sa se retraga din cauza…

- "Incapatanarea Laurei Codruta Kovesi de a ramane in functie ar putea duce la distrugerea DNA", avertizeaza UDMR. Presedintele Uniunii, Kelemen Hunor a vorbit, la Antena 3, despre jocurile de culise care o pot salva pe Kovesi, in ciuda unui anunt de demitere pe care l-ar putea face ministrul Justitiei.…

- Emil Boc tot mai vrea tenis international al Cluj. "E nevoie de implicarea mediului de afaceri" Emil Boc a reiterat ca doreste organizarea la Cluj a unui turneu international de tenis. Articolul acesta este din ciclul „discutii la Realitatea FM". Pentru ca deocamdata doar aici s-a ajuns…

- In urma cu 123 de ani, intr-o zi de 13 februarie 1895, a fost brevetat „Cinematograful Lumiere”, primul aparat de filmat de proiecție și de copiat, inventat de frații Louis și Auguste Lumiere. Ulterior, peste cateva luni, a avut loc și prima proiecție publica comerciala la 28 decembrie 1895, un film…

- A inceput sa joace tenis la varsta de 4 ani si jumatate, alaturi de fratele sau mai mare. A fost legitimata la Clubul Sportiv nr. 2 din Constanta. A debutat in circuitul ITF (International Tennis Federation) in Romania, in 2006. Anul urmator castiga doua turnee de simplu si doua de dublu, noteaza site-ul…

- Pericolul militar, inexistent „Exista o politica pe care o are Rusia și care nu se refera la Romania in special. E o politica la tot ceea ce inseamna frontiera Vestica a Rusiei și Estica a Uniunii Europene. In ultima perioada au avut loc anumite evoluții pe plan militar, inclusiv manevre…

- Mihai Dragomir e unul dintre cei mai cautați specialiști in "sculptura" trupurilor vorbește despre sportul pe repede inainte și despre cat de greu se obține echilibrul intre trup, minte și suflet - Domnule Dragomir, de unde a venit pasiunea pentru fitness?- Dintr-o intamplare! Ca sa nu fiu exclus din…

- Potrivit celor mai recente estimari ale BNS, intre 30 000 si 50 000 de angajati din sectorul public sunt afectati in mod direct de "experimentele fiscale si cele de politica salariala practicate de actuala coalitie", iar peste doua milioane de angajati din mediul privat "sunt deja victime sigure…

- "La ultima conferinta de presa mi-am exprimat opinia personala legata de situatia fotbalului romanesc, in care am precizat ca fotbalul la nivel mondial se dezvolta, iar la noi in tara avem mai putine stadioane, echipe, jucatori, antrenori si mai putini suporteri. Aceasta situatie a fotbalului din…

- Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, conform unui proiect de lege ce va fi depus luna viitoare de catre deputatul PNL Adriana Saftoiu. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce presupune ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie…

- Dupa o desparțire discreta de Speak, artistul cu care a fost impreuna aproape doi ani jumatate, Adelina Pestrițu iubește din nou, ba mai mult și-a schimbat radical viața, de la vestimentație și coafura și pana la…statut. Adelina Pestrițu se iubește de aproape un an cu Virgil Șteblea, un burlac cunoscut…

- Cristian Tudor Popescu este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști și analiști din Romania. Il vedem la TV, dandu-și cu parerea in aproape orice domeniu. In anul 2016, CTP era acuzat de catre Sebastian Ghița ca incasa, la negru, 5.000 de euro pe luna de la Sorin Ovidiu Vantu, in perioada in care era…

- Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.„C.E. a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor privind legile…

- Tudorel Toader, ministru al Justiției, declara recent ca recidiva ar fi scazut in Romania, precizand in mod eronat ca n-ar exista nicio legatura intre recursul compensatoriu și nivelul recidivei. Ceea ce, daca ar fi adevarat, ar fi extraordinar. Realitatea, insa, il contrazice, transmite Federația Sindicatelor…

- Infiintat in 2012, bussiness-ul cu fotografii pe suport magnetic Momentos a ajuns in cei cinci ani de activitate nr 1 pe piata de profil, cu o cifra de afaceri ce a depasit anul trecut pragul de 300.000 EUR cu o echipa formata din 10 angajati si 50 de colaboratori in intreaga tara. ”Ideea mi-a venit…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a precizat ca "PSD-ALDE ar avea nevoie de 20 de ani de guvernare ca sa realizeze ce au promis pentru patru ani", punctand ca in ultimii ani au avut loc cele mai mari scumpiri de preturi. "Daca ar avea o minima coerenta, PSD-ALDE ar avea…

- Ponta: "Un miliard de euro pleaca din Romania in fiecare luna" Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca in fiecare luna din 2017 cate un miliard de euro a plecat din Romania, in ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si in prezent. "Lucrurile merg în directia…

- Romania TV a incasat in jur de 4,5-5,2 milioane de euro, suma asemanatoare ca si in cazul Digi 24. Postul RCS- RDS pus mana pe 4,5-4,8 milioane de euro in 2017. Realitatea TV a luat 3 milioane de euro din publicitate, in timp ce B1 TV 1,8-2,2 milioane de euro, conform sursei citate.

- Digi 24 a dat lovitura in 2017. A reusit sa castige din publicitate aproape aceeasi suma ca si Romania TV, desi audientele sunt mult diferite. Cei de la Antena 3 sunt campioni in privinta banilor incasati din publicitate, circa 7-8 milioane de euro, conform paginademedia.ro.Citeste si: S-a…

- Au fost amendate cu 20.000 de lei televiziunile B1 TV si Antena 1, apoi, Romania TV cu 15.000 de lei, Antena 3 cu 12.000 de lei, Realitatea TV si Digi 24 cu 10.000 de lei, si Kanal D cu 5.000 de lei. Prima TV si Antena Stars au fost sanctionate cu somatii publice. Sanctiunile care au trecut la vot au…

- Interviu cu Igor Bergler, scriitorul roman cu cea mai vanduta carte. Carțile lui Igor Bergler au fost vandute in peste o suta de mii de exemplare fiecare. Secretul succesului sta in personajele alese și maiestria de a țese o literatura dinamica, ca un puzzle. Un bestseller in Romania sare de 5.000 de…

- Paginademedia.ro estimeaza ca, in 2017, Antena 3 a obtinut, din reclame, aproximativ 7-8 milioane de euro (fata de o cifra in jur de 10 milioane in 2016). Romania TV ar fi castigat in 2017 doar 4,5-5,2 milioane de euro, fata de 6-7 milioane in 2016. Digi ar fi atras, in 2017, din publicitate 4,5-4,8…

- "Presedintele Klaus Iohannis, dandu-si seaman de degrindogala din PSD, prefera sa joace responsabil, din punct de vedere al Constitutiei, adica prefera sa finalizeze criza printr-o nominalizare rapida a unui nou prim-ministru. Pe de alta parte, presedintele joaca la asteptare cu aceste bombe interne,…

- Ati avut o singura misiune in ultimii 30 de ani: sa construiti un stat democratic. Cum v-a iesit? Ca la o prima privire, ati cam dat chix... - scrie consultantul politic Mihnea Dumitru pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Șeful Executivului si-a nuantat, luni, declaratia referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc facuta saptamana trecuta, cand a spus ca “daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile de acolo, toti vor flutura langa steag”, precizand, inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca s-a referit…

- Presedintele Consiliului Alesilor Locali din Tinutul Secuiesc, Antal Arpad, il solicita premierului Mihai Tudose sa-si ceara scuze dupa ce a declarat, miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura…

- "Este un inceput de an furtunos din punct de vedere geopolitic, dar evenimentele nu sunt atat de grave pe cat par. Este bine sa discutam asta ca sa clarificam treburile la inceputul unui an pe care noi l-am anuntat ca va fi foarte tensionat din punct de vedere geopolitic. Pentru ca sa asezam…

- DNA vrea ca Radu Mazare sa fie judecat in regim de urgenta DNA cere urgentarea discutarii de catre Curtea Suprema a cererii de arestare in lipsa a lui Radu Mazare. Termenul actual este fixat peste doua saptamani. Solicitarea vine dupa ce fostul primar a lipsit de la poliție la finalul lui decembrie,…