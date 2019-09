Tu scapi de griji, iar E.ON te premiaza! Intri in cursa pentru premii, daca achizitionezi produsul E.ON. ServExpress PRO, pana la inceputul lunii octombrie . E.ON invita clientii sa lase in seama specialistilor grijia verificarilor tehnice periodice si a reparatiilor urgente din casa. Acum, clientii companiei pot asocia contractului de gaze naturale un abonament lunar de servicii tehnice, configurat pe ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

