„Tu perdicion”, daca nu asculti cel mai nou single semnat Isasi B. feat. Yarisis & Bella Santiago

Stiri pe aceeasi tema

- Sandel Balan, tatal cantareței Andreea Balan, a vorbit despre reunirea trupei Andre, dar a și oferit detalii mai puțin cunoscute despre formație. In urma cu cateva zile, Andreea Antonescu și Andreea Balan au anunțat ca trupa Andre, cu care au devenit celebre, se reunește dupa 13 ani. Cele doua artiste…

- Adam Lambert „a invațat foarte multe” ca solist in legendara trupa rock Queen. Starul in varsta de 37 de ani, care petrecut opt ani alaturi de celebra formație, in locul regretatului Freddie Mercury, a spus ca alaturi de grup a reușit sa iși dezvolte capacitatea de a compune, lucru care l-a ajutat in…

- Inca o trista veste in lumea muzicala. Vali Coșug, liderul trupei Yesterday Band, s-a stins din viața! Compozitor, virtuoz chitaritarist și șef al mai multor trupei pop&rock, muzicianul a murit joi, pe masa de operație, dupa o intervenție chirurgicala la sistemul venos al unui picior. Mulți muzicieni,…

- INNA lanseaza albumul „YO”, un album sincer, intens, scris cu multa iubire și sinceritate, din suflet, chiar de artista și produs de David Ciente, alaturi de care aceasta a mai colaborat pentru piese ca „Ruleta”, „Gimme Gimme” și „Nirvana”. „YO” ...

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE la nivel national si presedinte al Senatului Romaniei, a facut astazi o vizita in judetul Arges. Dupa ce a ajuns in comuna Oarja, Calin Popescu Tariceanu a intrat in dialog cu membrii partidului si cetatenii din Pitesti. Apoi, insotit de Simona Bratulescu,…

- Festivalul Artelor Timișorene va avea loc in perioada 3-9 iunie, in centrul orașului. Piața Unirii va fi scena de dans, Piața Sf. Gheorghe va fi scena de teatru, iar artele vizuale vor „colora” Piața Libertații. In Piața Victoriei va avea loc, printre altele, și prima ediție a concursului de interpretare…

- Pregatirile pentru Festivalul Artelor Timisorene au intrat in linie dreapta. In acest an, momentele coregrafice se vor desfasura cu preponderenta in Piata Unirii, teatrul in Piata Sfantul Gheorghe, artele vizuale in Piata Libertatii, iar institutiile muzicale se vor prezenta publicului larg in Piata…

- Primul miting din campania electorala al Aliantei 2020 USR-PLUS a inceput, duminica, la Cluj-Napoca, in prezenta tuturor candidatilor aliantei la alegerile europarlamentare din 26 mai. Evenimentul a inceput cu un recital al trupei "Omul cu sobolani". Barna: "In 26 mai, impreuna, incepem recuperarea…