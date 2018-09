Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Adunarii Naționale Populare a Republicii Populare Chineze și Președintele Federației Femeilor din Intreaga China, doamna Shen Yueyue, a desfasurat o vizita de lucru in Romania, prilej de consolidare a agendei bilaterale, a realizarii de schimburi de experiența la nivel guvernamental…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu Shen Yueyue, vicepresedinte al Adunarii Nationale Populare a Republicii Populare Chineze si Presedintele Federatiei Femeilor din intreaga China.Shen desfasoara o vizita de lucru in Romania, prilej de consolidare a agendei bilaterale,…

- Premierul Viorica Dancila a adresat, cu ocazia Anului Nou Evreiesc, mesaje atat comunitatilor evreilor din Romania, cat si premierului israelian, Benjamin Netanyahu. Potrivit unui comunicat al Guvernului, Viorica Dancila a transmis duminica ''cele mai sincere si cordiale urari…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat sambata ca spera ca Australia sa nu aiba „suspiciuni nefondate”, astfel incat relațiile dintre cele doua țari sa revina la normal in curand, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Relațiile dintre cele doua țari s-au deteriorat anul trecut, cand…

- Cooperarea in format "16+1" nu se implica in competitia geopolitica, nu este un cerc inchis, ci o platforma larga de deschidere, transparenta si toleranta, care este in concordanta cu interesele comune ale Chinei si ale UE, care favorizeaza aprofundarea relatiilor China-UE si promoveaza dezvoltarea…

- 2019, moment de aniversare a 70 de ani de relații diplomatice neintrerupte romano-chineze Intrevederea prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, cu premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Li Keqiang, in marja Summit-ul formatului de cooperare R.P. Chineza- Europa Centrala și…

- Razboiul comercial actual dintre SUA si China nu va avea efecte palpabile asupra Romaniei, in conditiile in care relatiile comerciale dintre piata locala si cea americana sunt reduse, iar statutul de membra UE ne ofera protectie, comenteaza Dumitru Miron, profesor la Facultatea de Relatii Economice…

- Ministerul Afacerilor Externe a reactionat, sambata dimineata, la declaratiile facute saptamana aceasta de oficiali maghiari in legatura cu proiectele din Marea Neagra, partea romana precizand faptul ca Unagria foloseste „informatii incorecte“.