Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana anterioara, Marte s-a mutat in Pesti, Venus a iesit din retrograd iar Mercur a intrat in retrograd.Tot in noiembrie, Nodurile Lunare ce ne spun totul despre karma si destinul nostru si-au schimbat semnul pentru urmatorii 2 ani, ajungand dupa 19 ani in axa Rac – Capricorn (tu stii…

- BERBEC Berbecul are de muncit si o va face. S-ar putea sa nu fie singur, dar este foarte inclinat spre independenta si ar putea foarte bine sa functioneze de unul singur. Spiritul sau antreprenorial si motivatia nelimitata de a-si crea propriul drum in viata pot fi surse de inspiratie…

- Berbecii sunt obosiți de ceea ce fac, sunt obosiți de munca, sanatatea ar putea fi in pericol, și-ar dori sa evadeze, dar nu au timp și nici cum. Taurii s-ar putea sa aiba parte de furtuni in paradis, nu dau dovada ca iubesc necondiționat, sunt foarte multe discuții in care amesteca dragostea…

- Balanta: teama de singuratate impinge aceasta zodie catre relatii care mai de care mai superficiale si chiar periculoase. Balanta este uneori dispusa sa accepte orice si nu poate lua nicio decizie ferma in legatura cu viata ei. Dorinta de a-i multumi pe ceilalti ajunge de cele mai multe ori…

- Horoscop septembrie 2018. Prima luna a toamnei promite zile bune pentru toate semnele zodiacului. Insa, in unele puncte este necesar sa se acorde atentie. Iata asadar o prognoza astro pentru toate zodiile: aflati ce va asteapta in septembrie. Berbec – In septembrie, Berbecul va trebui sa schimbe multe…

- Horoscop weekend. Duminica 9 septembrie 2018, urmatoarea Luna Noua va incanta cerul noptii, aducandu-ne speranta unor noi inceputuri, speranta pentru o toamna plina de belsug si speranta pentru un viitor mai bun. Pe masura ce lasam in urma haosul si confuzia verii, sa folosim aceasta oportunitate ca…

- ”In 1924, fizicianul Boyd a descoperit accidental ca, daca se conecteaza scalpul unui subiect la un circuit electric oscilant de 100 MHz, se obtin sistematic capacitati telepatice si psihokinetice. Rezultate similare a obtinut si Maddock, in anul 1976, cu subiecti inconjurati de campuri electromagnetice…

- Unii oameni se vor bucura de energia mai lenta pe care Fecioara ne-o ofera. Leul ne-a mentinut un ritm rapid, ne-a indemnat sa ne facem mai multe planuri decat putem in mod normal duce. Si ne-a facut sa stoarcem la maxim fiecare moment, cat mai bine cu putinta. Insa avem nevoie de pamant care…