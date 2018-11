Stiri pe aceeasi tema

- Italianul Luca Marini a obtinut duminica primul sau succes la clasa Moto2, cu prilejul Marelui Premiu al Malaeziei, disputat pe circuitul Sepang, in timp ce conationalul sau Francesco Bagnaia (Kalex) si-a asigurat matematic titlul mondial, relateaza EFE. Marini (Kalex) a fost urmat in…

- Max Verstappen a castigat Marele Premiu al Mexicului, dar Lewis Hamilton a reusit sa devina campion mondial pentru al doilea an la rand. Sebastian Vettel si Kimi Raikkonen au completat podiumul, in timp ce britanicul s-a clasat pe 4, dar a fost suficient pentru a intra in istorie.

- Atletul kenyan Abraham Kiptum a doborat recordul mondial la semimaraton (21,0975 km), impunandu-se in cursa desfasurata duminica la Valencia, cu timpul de 58 minute si 18 secunde, informeaza AFP. Kiptum, in varsta de 29 ani, l-a detronat, astfel, pe etiopianul Zersenay Tadesse, cronometrat in 58 minute…

- Simona Halep, liderul mondial, a devenit prima jucatoare din lume care primește din partea Women's Tennis Association (WTA) trofeul ''Chris Evert'', numele fiind dat dupa primul lider mondial in competitia feminina, Chris Evert, informeaza Mediafax."Sunt foarte fericita sa fiu prima jucatoare…

- In direct la ProSport Live, Helmuth Duckadam a analizat portarii care se pot regasi in lotul Romaniei pentru EURO 2024. Presedintele de imagine al FCSB-ului mizeaza pe cel mai in forma tanar al nationalei de tineret, Andrei Radu, dar considera ca si Andrei Vlad are calitati care...

- Alphonse Areola, portarul lui PSG, a fost omul meciului, cu 6 parade. Niciun alt goalkeeper al Franței nu a reușit aceasta performanța in ultimii zece ani. Germania și Franța au remizat in primul meci din Liga Națiunilor, scor 0-0. La turneul final, Alphonse Areola a fost al 3-lea portar al Franței…