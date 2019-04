Stiri pe aceeasi tema

- Semifinaliștii din acest sezon al emisiunii „Asia Express” au pornit intr-o noua aventura, in care miza fiecarei probe devine tot mai mare! Vedetele sunt cu un pas mai aproape de marea finala!

- Dupa ce a fost inlocuita la „Te vreau langa mine”, Bianca Dragușanu a ramas cu regrete ca nu mai e pe micul ecran. Totuși, in momentul in care au inceput sa reapara ofertele, nu s-a aruncat sa le accepte. Televiziunea vine cu un plus de vizibilitate pentru ea, dar din punct de vedere financiar nu e…

- Ana Morodan si Telespan au facut pana cu caruciorul de calcat rufe, in ediția de luni a emisiunii „Asia Express”. Concurentul a izbucnit intr-o „ploaie de injuraturi”, el și coechipiera lui fiind de acord ca aceasta misiune le-a fost „trimisa din Iad”.

- In Romania, spre deosebire de alte tari din lume, 8 martie este si Ziua Mamei. Ziua in care le sarbatorim pe cele mai dragi persoane din lume, care ne-au purtat in pantec, ne-au leganat, ne-au invatat primele cuvinte, au fost alaturi de noi si la bucurii si la necazuri. Misiunea unei mame nu se incheie…

- Concurenții aflați in cursa „Ultima șansa” au trebuit sa puna sare in mancarea localnicilor din Sri Lanka, dupa ce au primit condimentul de la fabrica de sare. Ragazul gasit pe drum spre destinația stabilita a fost și un prilej pentru declarații intr-o echipa.

- Cantareața Andreea Balan a urmarit seara trecuta reality-show-ul „Asia Express” de la Antena 1 și o critica dur pe concurenta Bianca Dragușanu care a ajuns sa injure in timpul filmarilor.

- Cursa prin Sri Lanka a continuat aseara, pe Antena 1, cu alte trei probe de foc, in care concurenții sezonului 2 Asia Express s-au intrecut intr-un traseu de 146 de kilometri pentru a-și pastra locul in competiție.